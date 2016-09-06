بلجيكا: عزم إسرائيل بناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية “يقوّض حلّ الدولتين”





بروكسل- الأناضول- أعربت بلجيكا عن إدانتها للقرار الإسرائيلي القاضي ببناء 463 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن هذا القرار “يقوّض تدريجياً جدوى حلّ الدولتين”.

وعبّر نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز، الثلاثاء، في بيان وصل مراسل “الأناضول” نسخة منه، عن معارضته للسياسة الاستيطانية لإسرائيل ولجميع الإجراءات المتّخذة في هذا الاتجاه.

وأعلنت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية المناهضة للاستيطان الأربعاء الماضي، أن إسرائيل وافقت على بناء 463 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، رغم الإدانات الدولية.

وأضاف بيان وزير الخارجية البلجيكي أن “هذه القرارات (الاستيطانية الإسرائيلية) تؤثر تأثيراً خطيراً على أي إمكانية للسلام وتقوّض تدريجياً جدوى حلّ الدولتين”.

وضمّ الوزير البلجيكي صوته لصوت الاتحاد الأوروبي في معارضته الشديدة لسياسة الاستيطان من جانب إسرائيل والتدابير المتخذة في هذا السياق، بحسب البيان.

وقال إن بلجيكا “لن تعترف بأي تغيير على حدود 1967، باستثناء تلك التي تكون مقبولة من كلا الطرفين”.

وتطالب السلطة الفلسطينية بموقف دولي حازم لوقف الاستيطان الذي كان من أبرز أسباب توقف مفاوضات السلام منذ أبريل/نيسان 2014.