أربعة قتلى بإسقاط رجال عصابات لمروحية تابعة للشرطة في المكسيك

مكسيكو- أ ف ب- أسقط رجال عصابات مروحية تابعة للشرطة المكسيكية الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل الطيار وثلاثة شرطيين كانوا يشاركون في عملية أمنية في ولاية ميشواكان (وسط غرب)، بحسب ما أعلن حاكم الولاية سيلفانو اوريوليس.

وقال الحاكم عبر صفحته على تويتر إن “مروحية رسمية كانت تقل فريق تدخل بري في منطقة يصعب الوصول إليها، أسقطت خلال العملية” في الولاية التي تشهد اضططرابا مرتبطا بالتواجد التاريخي لمهربي المخدرات.

وأصيب شرطي آخر خلال العملية التي شنت في بلدة أباتزينغان، وكانت تهدف إلى “اعتقال قادة خلايا إجرامية”، بحسب اوريوليس.

وأكد المسؤول أن الولاية الفدرالية “لن تتوانى في مكافحة الجريمة”.

وتعتبر ولاية ميشواكان الواقعة على ساحل المحيط الهادئ مركزية في عمليات تهريب المخدرات المنتجة والمصدرة إلى الولايات المتحدة.

وقال النائب العام للولاية إن الشرطة استبكت مع مسلحين خلال الأيام الماضية. ووقع أحد تلك الاشتباكات في نويفا ايتاليا، قرب أباتزينغان، حيث فر المسلحون المشتبه بهم، تاركين خمس عربات عثر في داخلها على بندقيتين وصاروخ واحد.

وهذا هو العام الثاني على التالي الذي يشهد إسقاطا لإحدى مروحيات قوات الأمن في المكسيك.

ففي العام 2015، أسقطت عصابة “جاليسكو الجيل الجديد”، في الولاية المجاورة لميشواكان، مروحية عسكرية من خلال استخدام قاذفة صواريخ، ما أسفر عن مقتل سبعة جنود وشرطي كانوا على متنها.