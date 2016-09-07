مقتل 19 شخصا على الأقل إثر حادث سير غربي مصر

القاهرة- د ب أ- لقي 19 شخصا حتفهم على الأقل، وأصيب العشرات بعضهم حالته حرجة، إثر حادث سير وقع في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء غربي مصر، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للتلفزيون المصري.

وذكر التقرير نقلا عن مصدر أمني لم يسمه، أن حادث التصادم وقع بين سيارة أجرة لنقل الركاب، وسيارة نصف نقل، في الكيلو 70 بطريق “الفرافرة- الواحات البحرية” قرب منطقة “الحيز″، غربي مصر.

وأشار المصدر إلى أن قوات الأمن فرضت طوقا أمنيا في محيط الحادث، فيما تم الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف لنقل المصابين وجثث القتلى.

جدير بالذكر أن عدد حوادث الطرق في مصر بلغ 14500 حادث عام 2015، بزيادة قدرها 1% عن العام السابق، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقدر الجهاز الحكومي، الخسائر المادية لتلك الحوادث بنحو 30,2 مليار جنيه، ما يعادل حوالي ثلاثة مليارات دولار أمريكي.

وبلغ عدد ضحايا تلك الحوادث العام الماضي 25500 شخص بين قتيل ومصاب.