الانتخابات الأمريكية.. ترامب يتقدّم على كلينتون حسب أحدث استطلاع للرأي

نيويورك- الأناضول- أظهرت أحدث استطلاع للرأي أجرته شركة (CNN/ORC) في الولايات المتحدة الأمريكية، تقدّم رجل الأعمال دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري لخلافة باراك أوباما، على منافسته من الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون بفارق نقطتين.

وأوضحت نتائج الاستطلاع التي نشرت الثلاثاء، حصول ترامب على نسبة 45 بالمئة من أصوات الناخبين، فيما تجمّد رصيد كلينتون عند 43 بالمئة.

وبحسب الاستطلاع نفسه فإنّ مرشح الحزب الليبرالي الأمريكي غاري جونسون حصل على 7 بالمئة من أصوات الناخبين، فيما حصدت جيل إلين ستاين مرشحة حزب الخضر الأمريكي لمنصب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية على 2 بالمئة من الأصوات.

وكانت الشركة ذاتها قد أجرت استطلاعاً للرأي في شهر آب/ أغسطس الماضي، وأظهرت نتائجها حينها تقدّم كلينتون على ترامب بنسبة 8 بالمئة.

جدير بالذكر أنّ الشعب الأمريكي يتوجّه في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل إلى صناديق الاقتراع لإختيار خليفة أوباما في البيت الأبيض، وستنطلق المناظرات التلفزيونية بين ترامب وكلينتون في 26 أيلول/ سبتمبر الجاري بجامعة هوفسترا بولاية نيويورك.