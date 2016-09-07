حركة طالبان تعلن مسؤوليتها عن الهجوم على مجمع تابع لمنظمة خيرية في كابول

كابول- د ب أ- أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف مجمعا تابعا لمنظمة كير الخيرية في كابول، وانتهى بعد حصار دام 11 ساعة.

وقالت طالبان في بيان صدر في وقت متأخر الثلاثاء إن المجمع يعد “مركزا لاستخبارات القوات الأجنبية مستتر كدار ضيافة”.

وقد قتل ثلاثة مهاجمين على الأقل، وأصيب ستة أشخاص وأنقذت القوات الأمنية الأفغانية 42 أخرين بينهم عشرة أجانب.

وأضافت طالبان أن المجمع “يقع بين أجهزة أمنية مهمة” و”يتم استخدامه كمركز استخباراتي استشاري وكركز للتخطيط”.

وأشارت طالبان إلى أنها كانت تراقب المجمع خلال الثلاثة أشهر الماضية.

وكان المسلحون قد تحصنوا في مبنى المنظمة بوسط كابول، عقب أن شنوا هجوما على موقع أمام المبنى أمس الأول الاثنين.

وجاء الهجوم عقب وقوع تفجيرين في وقت سابق من نفس اليوم، مما أسفر عن مقتل 35 شخصا.