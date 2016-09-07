رئيس الغابون: قرار إعادة فرز أصوات الانتخابات يرجع للمحكمة

باريس- رويترز- قال علي بونغو رئيس الغابون الذي أعيد انتخابه لفترة ولاية جديدة إنه سيكون زعيما لكل شعب الجابون وإن الأمر يرجع إلى المحكمة الدستورية لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يجب أن تكون هناك إعادة لفرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية المتنازع عليه.

وكان الاتحاد الأوروبي شكك في صحة فوز بونغو الذي تغلب بفارق ضئيل وأوصت فرنسا بإعادة فرز الأصوات.

وأجاب بونغو على سؤال لراديو (إر تي إل) الفرنسي في مقابلة مسجلة مسبقا وبثت الأربعاء حول ما إذا كان سيسمح بإعادة فرز الأصوات بقوله “ما يجب أن يطلبه مني الشعب هو أن أنفذ القانون. لا يمكنني انتهاك القانون. فيما يتعلق بإعادة فرز الأصوات… هذا أمر يتم على مستوى المحكمة الدستورية.”