رئاسة الأركان التركية تعلن تدمير هدفين لحزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد

أنقرة- د ب أ- أعلنت رئاسة الأركان التركية أن طائرات حربية دمرت “هدفين للإرهابيين” في غارة على قضاء تشوكورجا بمحافظة هكاري جنوب شرقي البلاد صباح الأربعاء.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية عن رئاسة الأركان أنه تم شن الغارة بعد تقييم معلومات استخباراتية وردت من المنطقة، موضحة أنها “أسفرت عن تدمير هدف متحرك وملجأ للإرهابيين”.

ولم تذكر الوكالة الجهة التي يتبعها الهدفان، إلا أن السلطات تشن عمليات موسعة ضد مسلحي منظمة “حزب العمال الكردستاني” في مناطق جنوب شرقي البلاد.