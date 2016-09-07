تركيا تعلن فصل 73 عسكرياً من قيادة القوات الجوية

أنقرة- الأناضول- أعلنت وزارة الدفاع التركية الأربعاء، فصل 73 موظفاً عسكرياً من قيادة القوات الجوية، ضمن إطار التحقيقات الجارية حول محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف شهر تموز/ يوليو الماضي.

وأوضحت الوزارة في تغريدة على حسابها في “تويتر” أنّ عناصر الجيش التركي الشرفاء يؤدون مهامهم في الذود عن الوطن والامة بكل إخلاص، وأنّ عمليات الفصل ضمن إطار التحقيقات الجارية حول محاولة الانقلاب تجري بدقة متناهية”.

وأضافت الوزارة أنّ قوة الجيش التركي ستزيد مع تطهير صفوفه من العناصر الموالية لمنظمة غولن (الكيان الموازي) الذين وصفتهم الوزارة بـ “الخونة”.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة “فتح الله غولن”، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية؛ إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن؛ ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.

جدير بالذكر أن عناصر منظمة “فتح الله غولن” قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية؛ بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة. ويقيم غولن في الولايات المتحدة منذ عام 1999، وتطالب تركيا بتسليمه، من أجل المثول أمام العدالة.