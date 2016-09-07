روحاني يدعو العالم الاسلامي إلى “معاقبة” السعودية عن “جرائمها”

طهران- أ ف ب- دعا الرئيس الايراني حسن روحاني الثلاثاء العالم الاسلامي إلى “معاقبة” السعودية عن “جرائمها” في تصعيد للهجة غير مسبوق منذ عشرين عاما ازاء السعودية، في وقت يتغيب الايرانيون هذه السنة عن مناسك الحج التي تبدأ هذا الاسبوع.

وقال روحاني خلال اجتماع لمجلس الوزراء إن “على دول المنطقة والعالم الاسلامي ان ينسق اجراءاته لمعالجة المشاكل ومعاقبة الحكومة السعودية”.

واضاف “لو أن المشكلة مع الحكومة السعودية اقتصرت على الحج، لكنا توصلنا ربما إلى حل، لكن للاسف هذه الحكومة ومع الجرائم التي ترتكبها في المنطقة ودعمها للارهاب، تريق دماء المسلمين في العراق وسوريا واليمن”.