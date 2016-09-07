مصر تواصل فتح معبر رفح لسفر الحالات الإنسانية

غزة- الأناضول- واصلت السلطات المصرية، صباح الأربعاء، فتح معبر رفح البري، في كلا الاتجاهين، لسفر الحالات الإنسانية في قطاع غزة، وعودة العالقين في الجانب المصري.

وقالت هيئة “المعابر والحدود”، التابعة لوزارة الداخلية بغزة، في تصريح صحفي، تلقت وكالة “الأناضول” نسخة منه، إن “السلطات المصرية، فتحت معبر رفح البري، في كلا الاتجاهين لليوم الرابع، لسفر الحالات الإنسانية، ودخول العالقين في الجانب المصري”.

وتقول هيئة المعابر إن 1814 مسافرا من المرضى، والطلبة، وحاملي الإقامات والجوازات الأجنبية، غادروا في الأيام الثلاثة لفتح المعبر، فيما وصل 3092 فلسطينيا كانوا عالقين في الجانب المصري على مدار الثلاثة أيام الماضية.

وأرجعت السلطات المصرية 122 مسافرا بحسب الهيئة، دون ذكر الأسباب.

وتقول هيئة المعابر، إن نحو 25 ألف فلسطيني من الحالات الإنسانية بينهم 4 آلاف مريض في حاجة ماسة للسفر عبر معبر رفح البري.

ويربط معبر رفح البري، قطاع غزة بمصر، وتغلقه السلطات المصرية بشكل شبه كامل، منذ تموز/ يوليو 2013 لدواع تصفها بـ”الأمنية”، وتفتحه على فترات متباعدة لسفر الحالات الإنسانية.