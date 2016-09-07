المرصد السوري : بدء عملية تسليم جثث طيارين روس مقابل الإفراج عن معتقلين لدى النظام خلال ساعات

القاهرة - د ب أ – أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء، بأنه سيتم خلال الساعات القليلة القادمة البدء بالإفراج عن الدفعة الأولى من السجناء والمعتقلين، والذين يبلغ عددهم نحو 85 معتقلاً من سجن حماة المركزي.

وقال المرصد في بيان صحافي اليوم، أن ذلك سيكون مقابل تسليم فصائل لجثث طيارين روس قتلوا في أول آب / أغسطس الماضي، جراء تحطم مروحيتهم بريف إدلب الشرقي، قرب منطقة سراقب.

وأشار المرصد إلى انه سيتم الإفراج لاحقاً عن دفعة ثانية من السجناء والمعتقلين.

وكان خمسة جنود في القوات الروسية قتلوا في أول آب/أغسطس الماضي، إثر تحطم مروحيتهم في ريف إدلب الشرقي.

وحسب المرصد ، لا تعد عملية الإفراج عن معتقلين من سجون النظام مقابل جثث قتلى مسلحين غير سوريين موالين للنظام، الأولى من نوعها، فقد جرى منذ عام 2012 الكثير من عمليات الإفراج عن سجناء ومعتقلين في سجون قوات النظام وأفرعه الأمنية، مقابل تسليم جثث أو تسليم أسرى من المسلحين الموالين للنظام من جنسيات إيرانية ولبنانية وعراقية وعربية وأفغانية وآسيوية وروسية.