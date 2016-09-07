إسرائيل تتجاهل دعوات في هولندا لمحاكمة نتنياهو على جرائم الحرب

القدس – الأناضول - تجاهل المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الدعوات والوقفات التي نظمها مؤيديون للقضية الفلسطينية في هولندا أمس واليوم احتجاجاً على زيارة نتنياهو الحالية وللمطالبة بمحاكمته على جرائم الحرب بحق الفلسطينيين.

وقال اوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن”الحكومة الهولندية هي صديقة حميمة لإسرائيل ونعمل معها على دفع عملية السلام مع الفلسطينيين قدماً وعلى تحسين ظروف الحياة في قطاع غزة لأننا نريد أن نساعد الأهالي هناك”.

جاء ذلك رداً على سؤال، الأربعاء، بشان تعليقه على الاحتجاجات على زيارة نتنياهو لهولندا والدعوات لمحاكمته.

وقالت وسائل إعلام محلية فلسطينية إن العشرات من مؤيدي القضية الفلسطينية، شاركوا في الوقفة التي دعت اليها مؤسسات فلسطينية بالتعاون مع الجاليات العربية ولجان دعم القضية الفلسطينية وجمعيات من المغرب العربي وتركيا وجمعيات أممية داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.

ودعا المشاركون لعدم استقبال نتنياهو ولتقديمه للمحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقراً لها بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وأظهرت صور تم نشرها المشاركين في الوقفة وهم يحملون الأعلام الفلسطينية .

ولم يتطرق جندلمان للاحتجاجات على زيارة نتنياهو، ولفت بالمقابل إلى أن “مؤيدين لإسرائيل استقبلوا رئيس الوزراء نتنياهو بإطلاق الشوفار وهو البوق اليهودي وقالوا إنهم يحبونه ويحبون إسرائيل”.

وكان رئيس وزراء هولندا الأسبق، دريس فان أغت، قد كتب في المقابل تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر قال فيها: “يجب أن يحاكم نتنياهوعلى اقترافه جرائم حرب بحق الفلسطينيين”.

وجاء تصريح فان أغت، الذي تناقلته صحف هولندية الأربعاء، في معرض تعليقه على زيارة نتنياهو لهولندا، حيث وصل إلى مدينة لاهاي، الثلاثاء، لإجراء محادثات مع مسؤولين هولنديين في إطار زيارة تستمر يومين.

ويواصل نتنياهو لقاءاته الأربعاء، في أجواء تشوبها مظاهرات ووقفات منددة باستقباله، من قبل نشطاء هولنديين ومقيمين، رفعوا شعارات مطالبة بإحالة القادة الإسرائيليين إلى محكمة جرائم الحرب الدولية في لاهاي.

وأضاف فان أغت أن “الاحتلال وبناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية هي جرائم حرب وفق إعلان روما، الإعلان الذي أسست محكمة الجرائم الدولية على أساسه”.

ويعرف فان أغت بنشاطه الواسع في مناصرة القضية الفلسطينية، وقد تقلد مهام رئاسة الوزراء في هولندا بين عامي 1977 و1982 من القرن الماضي.

ونقل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ، في تصريح مكتوب، عن نتنياهو قوله في مؤتمر صحافي مساء أمس مع نظيره الهولندي، مارك روته، “أود أن أعبر عن شكري على استعدادك لمساعدتنا في دفع السلام مع جيراننا الفلسطينيين من خلال تحسين جودة حياتهم”.

وأضاف “بحثنا اليوم عدة خطوات هامة من شأنها تحقيق هذه الغاية: أولاً، تحسين خدمات الطاقة والمياه في غزة”.

وتابع نتنياهو “أنتم سألتم إذا كنّا مستعدين للقيام بذلك وأقول لكم هنا اليوم إننا اتخذنا قرارا في المجلس الوزاري المصغر للقيام بذلك وأثمن مساعدتكم في تنفيذ هذا المشروع″.

واستدرك “نريد أن نضمن بان أجهزة الفحص التي نصبت بتمويل هولندي في المعابر الحدودية على طول نهر الأردن وداخل غزة تعمل بشكل كامل”.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أنهم يريدون استخدام أجهزة الفحص “بشكل فعال بقدر الإمكان كي نستطيع أن نسمح بتحويل البضائع للسكان بشكل سريع وفي نفس الوقت نريد أن نحبط تهريب الأسلحة إلى التنظيمات الإرهابية. وأنتم ساعدتم في ذلك، ونثمنه كثيراً”.

ولفت نتنياهو إلى أن رئيس الوزراء الهولندي اقترح “استضافة خبراء هولنديين وإسرائيليين وفلسطينيين من أجل إيجاد سبل جديدة للتعاون في مجالات مثل التطور الاقتصادي والمياه والبنى التحتية وغيرها”.