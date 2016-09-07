المعارضة السورية تطالب برحيل الأسد بعد 6 أشهر من بدء مفاوضات الانتقال

لندن – رويترز – قال رياض حجاب كبير مفاوضي المعارضة السورية الأربعاء، وهو يستعد لتقديم خارطة طريق من أجل إحلال السلام في سوريا إن الرئيس السوري بشار الأسد يجب أن يترك السلطة بعد ستة أشهر من بدء المفاوضات بشأن تشكيل حكومة انتقالية.

وحجاب هو المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات، وهي جماعة المعارضة الرئيسية في سوريا التي تشارك في محادثات السلام المتعثرة التي تتوسط فيها الأمم المتحدة في جنيف وتدعمها السعودية والقوى الغربية المعارضة لحكم الأسد.

والعملية المقترحة ستبدأ بمفاوضات تستغرق ستة شهور من أجل تشكيل إدارة انتقالية تضم شخصيات من المعارضة والحكومة والمجتمع المدني. وبعد ذلك ستدير الإدارة الانتقالية البلاد لمدة 18 شهراً بعدها يتم إجراء انتخابات.

وقال حجاب إن الفترة الانتقالية ستبدأ بترك الأسد وأفراد دائرته السلطة وكذلك من ارتكبوا جرائم ضد الشعب السوري.

وأضاف إن الهيئة سترفض أي اتفاق تتوصل إليه روسيا والولايات المتحدة بشأن مصير سوريا إذا كان مختلفاً عن رؤيتها.

والهيئة العليا للمفاوضات هي ممثل المعارضة السوري الرئيسي المشارك في محادثات السلام المتعثرة، التي تتوسط فيها الأمم المتحدة وتدعمها السعودية والغرب.