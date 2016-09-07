مصر: 3 قتلى و15 جريحاً في حادث انقلاب قطار ركاب

القاهرة - أ ف ب – قتل ثلاثة اشخاص واصيب خمسة عشر آخرون بجروح الاربعاء، اثر انقلاب عربتين في قطار الصعيد المتجه من القاهرة الى اسوان في اقصى جنوب البلاد، حسب ما افاد مسؤولون.

وقع الحادث صباح الاربعاء حين خرج جرار قطار وعربة ركاب تقل ما لا يقل عن 60 شخصاً، عن القضبان في منطقة العياط على بعد نحو 60 كلم جنوب القاهرة، حسب ما افادت نجوى البير الناطقة باسم هيئة السكة الحديد.

وقال مسؤولون طبيون وامنيون ان الحادث أسفر عن مقتل 3 اشخاص واصابة 15 آخرون بكسور وجروح قطعية.

ويجري اخراج مزيد من الضحايا من العربة التي انقلبت على جانبها وبقيت مائلة بزاوية حادة وتجمهر الأهالي حولها للمساعدة في عمليات الانقاذ.

وقال مسؤولون ان الحادث وقع حين اضطر سائق القطار لاستخدام المكابح فجأة اثر رؤيته لمشكلة ما في القضبان ما ادى لاتقلاب الجرار وعربتين.

وتشهد مصر باستمرار حوادث سير وقطارات خطيرة بسبب سوء تنظيم حركة السير، وتقادم الآليات والقطارات وقلة صيانة الطرقات والسكك الحديد وضعف المراقبة.

وتقع حوادث قاتلة بين قطارات وسيارات او حافلات تعبر تقاطعات السكة الحديد.

يستخدم مئات الآلاف من المصريين القطارات بكثافة عالية للعودة الى مدنهم وبلداتهم قبل اجازات الاعياد. ويحل عيد الاضحى المبارك الاثنين.

ووقعت أبشع حادثة في تاريخ السكة الحديد في مصر في شباط/فبراير 2002 قبل اجازة عيد الاضحى كذلك، حين ادى حريق اندلع في قطار الصعيد قرب العياط ايضاً الى مقتل حوالى 370 شخصاً.