مقتل 10 أشخاص في قصف تركي على مدينة تادف السورية

دمشق - د ب أ – قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات، جراء قصف طائرات تركية مدينة تادف السورية في ريف حلب الشرقي الاربعاء .

وقالت مصادر إعلامية مقربة من المعارضة السورية في ريف حلب، إن ” 10 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 30 آخرين بجروح، جراء قصف طائرات حربية تركية مدينة تادف في ريف حلب الشرقي والتي يسيطر عليها تنظيم الدولة”.

وأضافت المصادر ، التي طلبت عدم ذكر أسمها ، أن ” الجيش التركي أرسل اليوم أكثر من 20 آلية عسكرية دخلت من مدينة كلس التركية وتوجهت الى معبر باب السلامة شمال مدينة عزاز البعض منها منصوب عليها رشاشات، وتحمل مقاتلين من الجيش السوري الحر نحو ريف بلدة الراعي الجنوبي والشرقي، للتنفيذ المرحلة الثالثة من عملية درع الفرات لطرد تنظيم الدولة من منطقة الباب في ريف حلب الشرقي “.

وأكدت المصادر أن عشرات الآليات العسكرية التركية والتابعة للجيش الحر تتجمع حالياً في قرية الوقف 10 كم جنوب شرق بلدة الراعي ، وأن المدفعية التركية بدأت بقصف تمهيدي لمواقع تنظيم الدولة في قريتي تل بطال والبريج ، تبعها تقدم للقوات باتجاه مواقع تنظيم الدولة، وأن القوات سيطرت ليل أمس على كامل بلدة صندي ومزارعها بعد هجوم التنظيم عليها في محاولة لاستعادتها .

وكانت عملية درع الفرات واصلت أمس تقدمها وسيطرت على عدد من القرى ودخلت لأول مرة قرى ريف منبج الغربي .