العراق.. مقتل أربعة مدنيين في تفجيرين ببغداد والقيارة

العراق- الأناضول – قالت مصادر أمنية عراقية، الاربعاء، أن أربعة مدنيين لقوا حتفهم في تفجيرين بالعاصمة بغداد ومدينة القيارة الواقعة جنوب الموصل شمالي العراق.

وقال العقيد في شرطة نينوى أحمد الجبوري إن “مدنيين اثنين قتلا واصيب خمسة آخرون بجروح بسقوط قذائف هاون على ناحية القيارة” على بعد 60 كم جنوب الموصل.

وأوضح الجبوري، ان القذائف سقطت في سوق المدينة بحي الشهداء، وسط القيارة وعلى مقربة من مستوصف مركز الناحية.

وأشار إلى أن “تنظيم الدولة” أطلق القذائف من خلف تلال لقرى لا تزال تحت سيطرته في مناطق محيطة بالمدينة، مشيراً إلى أن الدخان الأسود المتصاعد من احتراق آبار النفط يحجب الرؤية عن معرفة مصدر اطلاق القذائف.

وكانت الحكومة العراقية قد اعلنت في 25 آب اغسطس الماضي، من استعادة ناحية القيارة التي كان يسيطر عليها تنظيم الدولة بعد عمليات عسكرية تمكنت من خلالها القوات العراقية من اقتحامها وتحريرها خلال ثلاثة ايام.

وفي العاصمة بغداد، قال النقيب في الشرطة دحام المحمود إن مدنيين اثنين قتلا وأصيب 5 آخرون بجروح بانفجار عبوة ناسفة على مقربة من سوق في قضاء المحمودية جنوبي بغداد.

وأضاف المحمود، أن قوات الأمن فرضت طوقاً حول محيط مكان التفجير وباشرت في التحقيق بالحادث الذي يتكرر بصورة شبه يومية في العاصمة العراقية.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن هجومي بغداد على الفور، لكن السلطات العراقية عادة ما تتهم عناصر تنظيم “الدولة” بتفيذ هجمات مشابهة.

وانحسر نفوذ التنظيم الارهابي في العراق بعد ان سيطر على ثلث مساحة البلاد قبل نحو عامين. وتقول بغداد إنها ستهزم التنظيم في أرجاء العراق قبل نهاية العام الجاري.