خامنئي يصف العائلة الحاكمة في السعودية بأنها “شجرة ملعونة” لا تستحق ادارة الاماكن المقدسة

طهران – أ ف ب – شن المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية علي خامنئي الاربعاء، هجوماً قاسياً على العائلة الحاكمة في السعودية، مؤكداً انها لا تستحق ادارة الاماكن الاسلامية المقدسة بعد حادث التدافع الذي أودى بحياة نحو 2300 شخص السنة الماضية في مكة.

وقال خامنئي اثناء لقائه عائلات ضحايا تدافع منى حيث قتل 464 حاجاً ايرانياً، “هذه الكارثة تبين مجدداً، ان هذه الشجرة الخبيثة الملعونة لا تستحق ادارة شؤون الاراضي المقدسة”.