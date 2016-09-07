الصومال: 11 قتيلاً في مواجهات بين القوات الحكومية وحركة الشباب

مقديشو - الأناضول – قتل 11 شخصاً وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، جراء مواجهات بين القوات الحكومية الصومالية ومقاتلي حركة “الشباب المجاهدين”، في بلدة بإقليم “غلجدود” وسط البلاد، وفق مصدر محلي.

وقال شيخ محمود أحد أعيان بلدة “بودبود”، إن البلدة “شهدت خلال ساعات الليل (ليل الثلاثاء-الأربعاء) مواجهات بعد أن شن مقاتلو حركة الشباب هجوما على مركز عسكري للقوات الحكومية ما أدى إلى اشتباكات بين الجانبين”.

وأوضح محمود أن “المواجهات بدأت بقصف مدفعي من قبل حركة الشباب قبل أن تتحول إلى مواجهات استمرت 7 ساعات متتالية استخدم الجانبان خلالها الأسحلة الخفيفة والثقيلة”.

ووفق المصدر ذاته، شوهد في محيط الأحداث جثامين 11 قتيلاً من الجانبين، بالإضافة إلى إصابة 6 مدنيين بطلقات نارية، مشيراً إلى أنه لم يستطع تحديد عدد القتلى من كل جانب.

وبحسب شهود عيان، فإن حالة من الهدوء تسود البلدة صباح اليوم، عقب انسحاب القوات الحكومية منها باتجاه بلدة مقاكوري على بعد 50 كلم جنوب.

من جهتها، أعلنت حركة “الشباب” فرض سيطرتها على البلدة التي شهدت الاشتباكات، حسبما نشر في موقع “صومال ميمو” المحسوب على الحركة.

ونقل الموقع عن مسؤول لم يسمه في الحركة قوله إن “مقاتلي الشباب شرعوا في عمليات التفتيش داخل المركز العسكري الذي كان يتمركز فيه القوات الحكومية”.

وحتى الساعة 10.00 تغ، لم تعقب السلطات الصومالية على هذه المواجهات، وسيطرة الحركة على البلدة من عدمها.

ويخوض الصومال حرباً منذ سنوات، ضد حركة “الشباب المجاهدين”، كما يعاني من حرب أهلية ودوامة من العنف الدموي منذ عام 1991، عندما تمت الإطاحة بالرئيس آنذاك، محمد سياد بري، تحت وطأة تمرد قبلي مسلح.

وتأسست حركة “الشباب”، مطلع عام 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكرياً لتنظيم “القاعدة”.