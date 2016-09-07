اليمن: قوات الجيش والمقاومة تسيطر على مواقع جديدة بمحافظتي الجوف ومأرب

صنعاء - د ب أ – سيطرت قوات الجيش والمقاومة الشعبية اليمنية، الإربعاء، على مواقع جديدة كانت في قبضة الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، بمحافظتي الجوف ومأرب.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان له، إن الجيش الوطني مدعوما بالمقاومة وقوات التحالف العربي استعادوا السيطرة على منطقة الباحث إحدى مناطق تجمعات “ميليشيات”الحوثي وصالح بمديرية الغيل التابعة لمحافظة الجوف.

وأشار إلى التحام قوات الجيش والمقاومة في جبهتي الغيل والمصلوب في موقع السلان العسكري الذي تم تحريره يوم أمس، وتمكنت من استعادة كميات من الأسلحة والذخائر في حين ما زال التقدم مستمراً وسط وانهيارات متسارعة في صفوف الميليشيات.

وفي محافظة مأرب المحاذية للجوف، تمكنت قوات الجيش والمقاومة من استعادة السيطرة على أحد المواقع الواقعة في قبضة الحوثيين وقوات صالح.

وبحسب البيان، فقد تمكن رجال الجيش والمقاومة من دخول سوق صرواح والسيطرة على مركز المديرية.

وكانت قوات الجيش والمقاومة قد أعلنت الأحد الماضي، عن بدء عملية عسكرية واسعة لتحرير مديرية صرواح، آخر معاقل الحوثيين وقوات صالح في محافظة مأرب النفطية.