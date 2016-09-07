رسالة نارية لناشط عشائري أردني.. هكذا سيتم “التلاعب” بالإنتخابات ودعم “حشوات الأخوان” بدلا منهم

لندن- القدس العربي- قدم ناشط عشائري وسياسي أردني بارز ما وصفه بـ”الخطة الموجودة” للتدخل في الإنتخابات البرلمانية التي ستشهدها البلاد قريبا و”تزويرها “.

وتحدث الناشط الشيخ محمد خلف الحديد في رسالة نارية أرسلت لـ(القدس العربي) عن إجتماعات تجريها السفيرة الأمريكية في عمان أليس ويلز للمساعدة في وجود تمثيل برلماني للمثليين جنسيا ورموز الإنفتاح- كما وصفهم.

وقال الحديد إن إنتخابات عام 2007 ورغم إعلان ضمانات ملكية بنزاهتها تم تزويرها بإعتراف معروف البخيت رئيس الحكومة آنذاك بالقول إن الانتخابات ستكون نزيهه وشفافة وثم اتبعه السفير الامريكي دفيد هيل بعد إجراء الانتخابات حيث زورت لصالح مقربين من السفارة الأمريكية.

وقال السفير الأمريكي إن الانتخابات نزيه وشفافه والشعب الأردني يعلم ان السفير يكذب وانه كان يشرف على التزوير.

وسأل الحديد في رسالته: يا ترى، حين تقوم الانتخابات في أوروبا وأمريكا هل يقف رئيس المحكمه ورئيس الدولة ورئيس الوزراء والسفير الامريكي ليقولوا إن الانتخابات ستكون نزيهه وشفافة ؟!.

بعد اقالة حكومة معروف البخيت بعدة أشهر- شرح الحديد- وقف يبريء ذمته وقال إن الانتخابات زورت دون علمه بواسطة وزير الداخليه عيد الفايز ومحمد الذهبي، كما صرح مدير مخابرات سابق عضو مجلس اعيان انه عين 80 نائبا و كان العديد من الاعيان شهود على هذا الكلام.

كذلك محمد الرقاد مديرمخابرات السابق قال زورت انتخابات عام 2010 ولم ينكره سمير الرفاعي رئيس الوزراء آنذاك.

وتحدث الحديد عن مبالغ مالية تصل إلى 40 مليون دينار خصصت لدعم بعض المرشحين وعن غرفة علميات اسست لكل دائرة إنتخابية.

وتابع: اضف إلى ذلك توافد عدد من “الشيوخ” بالحج إلى السفارة الامريكية لطلب الرضى وتلقي الدعم المالي والمعنوي ولأخذ صكوك الغفران.

وتتجه بوصلة التزوير وفقا للحديد ضد جبهة العمل الاسلامي أو ما يسمى “بالتحالف الوطني للاصلاح” لاسقاط النشطاء الحراكيين وصقور الاخوان المسلمين والشرفاء من الاردنين لانجاح السفهاء الذين يسهل تمرير سياسة الحكومة الظالمة على ظهورهم.

وتريد من ذلك الاجهزة الامنية ضرب النشطاء الحراكيين بالاخوان المسلمين لتنجيح حشوات الاخوان ولتقول لهم أن الاخوان انزلوكم ثم لم ينتخبكم لإحداث الفتنة بينهم.

وعبر الحديد عن قناعته بان التدخل مرة أخرى في الإنتخابات سيضعف النظام ويهدد مصداقية الدولة وبان القصر الملكي لا يوجد فيه مستشارون مخلصون كما اشار لأسماء وهمية في سجلات الإنتخاب ولإصدار بطاقات إنتخابية بصورة غير شرعية.

وطالب الحديد من الشعب عدم انتخاب الكتل الانتخابية التي شكلتها الاجهزة والسفارة الامريكية والتوجه لانتخاب التحالف الوطني للاصلاح والمتحالفين فيه لاسقاط تحالف الشيطان.

وختم الحديد رسالته بالقول: انني لأشفق على حال “خالد الكلالدة”- رئيس الهيئة المستقلة لإدارة الإنتخابات- صاحب المبدأ الذي سيكون حاله كحال معروف البخيت وسيجد نفسه مخدوعا كما خدع غيره واوهموه بالنزاه ولا يلدغ الأردني من جحر الانتخابات مرات ومرات.