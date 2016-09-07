روسيا تعرب عن قلقها البالغ من تحركات القوات التركية على الأراضي السورية

موسكو- د ب أ- أعربت الخارجية الروسية الأربعاء عن قلقها البالغ من تحركات القوات التركية على الأراضي السورية.

وأعربت الوزارة في بيان، نقلته وكالة “تاس″ الروسية، عن “قلقها البالغ بشأن تحرك القوات التركية والتشيكلات شبه العسكرية السورية المعارضة، المدعومة منها، داخل الأراضي السورية”.

وأشارت إلى أن هذه التحركات “تجري دون التنسيق مع السلطات السورية الشرعية ودون موافقة مجلس الأمن”.

واعتبرت أن هذا “يثير المخاوف بشأن سيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية”.