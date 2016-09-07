مقتل مجند برصاص قناصة شمالي سيناء

القاهرة- الأناضول- قُتل مجند مصري، الأربعاء، في استهداف قناصة مجهولين لحاجز أمني بمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر للأناضول مفضلاً عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له التصريح لوسائل الإعلام، إن “مجند شرطة يدعى محمد فتحي إبراهيم لقي حتفه بعد إصابته بطلق ناري في الرأس في استهداف لكمين (حاجز أمني) الجورة جنوب مدينة الشيخ زويد”.

وأشار المصدر إلى أنه تم نقله جثمان المجند لمستشفى العريش العسكري.

ولم تعلن أية جماعة مسؤوليتها عن الحادث، كما لم يصدر بيان من الجيش حوله حتى الساعة 13:00 تغ.

وتنشط في محافظة شمال سيناء عدة تنظيمات مسلحة أبرزها تنظيمي “أجناد مصر”، و”أنصار بيت المقدس″، والأخير أعلن، في نوفمبر/ تشرين ثان 2014، مبايعة زعيم تنظيم “داعش”، أبو بكر البغدادي، وغيّر اسمه لاحقًا إلى “ولاية سيناء”.

ومنذ سبتمبر/ أيلول 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية حملة عسكرية موسعة، لتعقب ما تصفها بالعناصر “الإرهابية” و”التكفيرية”، في عدد من المحافظات، وخاصة سيناء، والتي تتهمها السلطات بالوقوف وراء استهداف عناصر الجيش والشرطة.