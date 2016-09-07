عشرات السوريين يعودون إلى جرابلس بعد طرد مقاتلي تنظيم الدولة منها

كركميش- أ ف ب- بدأ عشرات المدنيين السوريين اللاجئين في تركيا الاربعاء بالعودة إلى مدينة جرابلس في شمال سوريا بعدما طردت فصائل معارضة تدعمها انقرة مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) منها.

وافاد مصور وكالة فرانس برس في المكان أن نحو 250 سوريا يتحدرون من منطقة جرابلس عادوا حاملين حقائب ولوازم شخصية عبر نقطة عبور حدودية قريبة من مدينة كركميش التركية.

وسيطر تنظيم الدولة الاسلامية على جرابلس العام 2013، لكن فصائل معارضة تساندها دبابات ومقاتلات تركية تمكنت من استعادتها في 24 اب/ اغسطس، في اليوم الاول من هجوم تركي في شمال سوريا يستهدف الجهاديين والمقاتلين الاكراد.

وتركيا التي تستقبل نحو 2,7 مليون لاجئ سوري، اعلنت الاحد ان حدودها مع سوريا باتت مؤمنة بالكامل بعدما طردت القوات التركية والفصائل المعارضة الجهاديين من آخر معاقل لهم على هذه الحدود.