مقتل 28 مدنياً بغارات لمقاتلات روسية على حي السكري في حلب

حلب- الاناضول- قتل 28 مدنياً وجرح 57 آخرون الأربعاء، في غارات لمقاتلات روسية على حي السكري الخاضع لسيطرة المعارضة بمحافظة حلب شمالي سوريا.

وبحسب معلومات حصل عليها مراسل “الأناضول”، من نجيب أنصاري أحد مسؤولي الدفاع المدني (تابع للمعارضة) في حلب، فإنّ مقاتلات روسية نفذت الأربعاء ثلاث غارات متتالية استهدفت المباني السكنية في حي السكري، ما أسفر عن مقتل 28 مدنياً وجرح 57 آخرين معظمهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى تدمير عدد من الأبنية السكنية.

وأضاف أنصاري أنّ فرق الدفاع المدني ما تزال تعمل على انتشال ضحايا من تحت الأنقاض حتى عصر اليوم، بعد أن قامت فرق الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفيات الميدانية الموجودة في المنطقة.

وأشار إلى أن المقاتلات الروسية والسورية “تشن منذ عدة أيام غارات مكثفة على الأحياء الجنوبية والوسطى (الخاضعة لسيطرة المعارضة) في مدينة حلب”.

جدير بالذكر أنّ مروحية تابعة لقوات النظام السوري ألقت أمس الثلاثاء على حي السكري براميل متفجرة مزودة بغاز الكلور السام، ما أدّى إلى إصابة قرابة 100 شخص بحالات اختناق تلقوا إسعافات أولية في النقاط الطبية التي تفتقر المعدات والأجهزة اللازمة.