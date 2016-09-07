نانسي عجرم: زوجي أكثر رومانسية من براد بيت بالنسبة لي

بيروت ـ بعد أن صادف عيد زواجهما في الأسبوع نفسه من عيد زواج النجمين العالميين أنجيلينا جولي وبراد بيت، أكدت الفنانة نانسي عجرم أن زوجها الدكتور فادي الهاشم بالنسبة لها رومانسي أكثر من برات بيت، لافتة بالوقت نفسه إلى أن براد قد يكون أكثر رومانسية بالنسبة لأنجيلينا.

وعن أجواء الإحتفال بمناسبة الذكرى الثامنة لزواجهما ، قالت: “أنتظر الهدايا من زوجي فادي، وكان يوماً مميزاً، ومن المؤكد أننا نسترجع ذكرياتنا سوياً، والشعور الذي نعيشه لا يوصف، ونحن كل يوم نعيش فرحة الزواج”.

وأكدت نانسي في مقابلة خاصة مع فراس حليمة في نشرة news roomعلى شاشة أغاني أغاني أن زوجها أهداها ساعة، إلا أنها رفضت الإفصاح عن الهدية التي أهدته إياها شخصياً.