ملحم بركات يطرد مصورا ـ فيديو

بيروت ـ عاد الموسيقار ملحم بركات ليثير الجدل من جديد، بعد الفيديو الأخير الذي ظهر فيه وهو يتلفظ بكلمات نابية، لمن لا يريد ميشال عون رئيساً للبنان، في حفلٍ ببعبدا اللبنانية.

جديد بركات، هو فيديو تناقله روّاد مواقع التواصل الإجتماعي من حفلٍ ضمن فعاليات مهرجان قرطبا، حيث طَرَدَ مصوراً صعد المسرح ليأخذ لقطاتٍ للفرقة الموسيقية التي تعزف خلفه.

وبعد أن وبّخ ملحم بركات المصوّر التابع للجنة المنظّمة للمهرجان أنزله عن المسرح قائلاً “هذه حفلات يدفع لها ملايين”.

ومع إنتشار الفيديو بكثافة في الساعات الماضية، تعاطف البعض مع المصوّر الّذي وضع في موقفٍ محرج وبرّر آخرون تصرّف الموسيقار بأن حديثه يوحي بأنه لا يعلم من هي الجهة التي طلبت من المصوّر تصويره.