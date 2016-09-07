الجماهير السعودية تتحرش بمذيعة “ام بي سي” سارة عبدالعزيز ـ فيديو

الرياض ـ تعرضت المذيعة السعودية بقناة MBCسارة عبدالعزيز، مراسلة “أكشن يا دوري”، للتحرش، وذلك أثناء تواجدها وسط الجماهير المحتفلة بفوز المنتخب الوطني على نظيره العراقي في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم بروسيا 2018.

وظهرت المذيعة وهي ترتدي شعار المنتخب الوطني قبل أن يحاول المشجعون السعوديون التحرش بالمذيعة التي خرجت بصعوبة بالغة من وسط الجماهير، هذا وقد ظهرت على وجهها ملامح الغضب إثر ما تعرضت له من مضايقات.

يشار إلى مباراة السعودية والعراق انتهت بفوز المنتخب السعودي على المنتخب العراقي بهدفين مقابل هدف.