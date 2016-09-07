حكم استخدام الـ”سكوتر” في الحج

الرياض ـ أوضح عضو هيئة كبار العلماء الدكتور علي الحكمي أنه لا بأس في استخدام الـ”سكوتر الذكي” أو العربات الإلكترونية لمن لا يستطيع المشي، مشيراً إلى أن ركوب الدابة أو الآلة في السعي والطواف صحيح، لا يذنب به الحاج أو المعتمر حتى لو كان يستطيع المشي وأن ذلك يجوز شرعا.

ويشهد الحرم المكي توافد ملايين الحجاج الذين يستخدم بعضهم عربات كهربائية في ساحات الطواف والسعي، إما لعجزهم أو لتسهيل أدائهم المناسك بكل يسر، لا سيما أن هذه العربات الكهربائية تتوافر بأجور رمزية ويتحكم الحاج في قيادتها بنفسه أو باستخدام الـ”سكوتر الذكي”، بحسب صحيفة “الوطن”.

وقال الحكمي: “من الأفضل للحاج والمعتمر ما دام أنه قادر على المشي والتحرك، أن يطوف على قدميه، وفي حال استخدام الآلة، يجب أن يكون مسموحاً بها قانونياً، ولا تؤذي الناس″.