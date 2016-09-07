رجل يلكم رضيعة عمرها 5 أيام في بريطانيا

لندن ـ قام رجل بريطاني بلكم طفلة عمرها 5 أيام في رأسها داخل إحدى محلات “تسكو” التجارية في مدينة مانشستر غربي بريطانيا ثم اعتذر من أمها قائلاً إنه ظن الطفلة لعبة.

وقالت إيمي دكرز والدة الطفلة إنها وضعت ابنتها في العربة وهي تتسوق ثم اقترب رجل من العربة فجأة ولكم الطفلة في رأسها مباشرة.

وأضافت لصحيفة “مانشستر نيوز″ أنها أصيبت بصدمة شديدة لما فعله الرجل إذ أن اللكمة كانت قوية لدرجة كافية لقتل الطفلة.

وقالت “بدأت بالصراخ، ثم اقترب الرجل مني معتذرا بقوله أنه ظن طفلتي لعبة”، مشيرة إلى أنه تم نقل الطفلة إلى المستشفى وأنها خرجت في اليوم التالي.

وحسب الصحيفة تم إلقاء القبض على الرجل البالغ من العمر 63 سنة بتهمة التعدي على طفل صغير والتسبب بأذيته.