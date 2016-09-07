كلاسيكو إسباني على جوهرة برازيلية جديدة

لندن ـ قالت تقارير صحافية إيطالية الأربعاء، أن صراعًا إسبانيًا اندلع بين ريال مدريد وبرشلونة، من أجل الظفر بخدمات موهبة نادي فاسكو دا جاما البرازيلي إيفاندر فيريرا.

ووفقًا لما نشرته صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، فإن اللاعب الشاب إيفاندر فيريرا، الجناح الأيسر لنادي فاسكو دا جاما مطلوب في العديد من الأندية الأوروبية أبرزها ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان.

فيريرا صاحب الـ18 عامًا، والمولود في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، لعب مع منتخب البرازيلي تحت 17 عامًا، 11 مباراة سجل فيها 7 أهداف.

وتقول التقارير في إسبانيا أن نيمار نجم برشلونة يعرف اللاعب جيدًا وسيحاول إقناعه بالانضمام لناديه، بينما تستعد عائلة اللاعب للاستماع للعروض المقدمة لابنها من إسبانيا.