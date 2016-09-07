موراتا يطلب من زيدان تحقيق أمنيته

مدريد ـ قال الإسباني الدولي ألفارو موراتا، مهاجم ريال مدريد الإسباني، إنه يتمنى أن يقوم الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للنادي الملكي، بالمداورة بينه وبين الثلاثي كريم بنزيمة، وجاريث بيل، وكريستيانو رونالدو، المعروف بـ”BBC”.

وفي حوار مع صحيفة “أس″ الإسبانية، المقربة من النادي الملكي، نشرته الأربعاء، قال موراتا: “لا شك في أن اللاعبين الثلاثة من الأفضل في العالم، لكني أحب القتال والكفاح دائمًا. سوف أقدم كل شيء كي أجعل الأمر صعب على المدرب طوال الموسم. آمل ألا أتعرض للإصابات”.

وأضاف: “أتمنى من زيدان، أن يقوم بالمناوبة بيننا، فهذا سيكون جيدًا للجميع، وسيكون مريحًا”.

وتابع :”في كل رياضة هناك الفريق الأفضل دائمًا. في كرة القدم ريال مدريد هو الأفضل. أريد أن أنجح وأنتصر هنا، وإن لم أكن أريد ذلك لرحلت إلى فريق آخر. حلمي كان العودة وأود البقاء هنا”.

وعن مشواره الدولي، قال موراتا، عن أول مباراة مع المنتخب رفقة المدرب الجديد لوبيتيجي: “المباراة الأولى عادة ما تكون صعبة، لكن قبل كل شيء أنا سعيد من أجل الفريق. أنا سعيد من أجل اللاعبين الجدد الذين لم يكونوا معنا في اليورو، مثل كارفخال، وروبيرتو، وكوكي، وتياجو، لكننا ما زلنا نفتقر لإيسكو”.

وحول مواجهة إيطاليا وإسبانيا الشهر المقبل، في تورينو، قال: “أنا سعيد بالعودة مرة أخرى إلى تورينو. أحب كيليني كثيرًا فهو ساعدني دائمًا. أتطلع لهذه المباراة بحماس كبير”.

وأضاف: “أنا وكوستا يمكننا اللعب في الأمام معًا طالما خلفنا خط وسط مميز. سعيد من أجله بعد أن سجل هدفين مع المنتخب”.

وحول إصابته أمام بلجيكا، قال :”لقد كنت خائفًا ان تكون إصابة قوية، لقد شعرت بأنني حصلت على كسر لكني عملت مع الطبيب لعدة ساعات يوميًا وتمكنت من اللعب”.