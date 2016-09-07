لافروف وكيري يتفقان على إجراء مباحثات حول سوريا في جنيف الخميس ولمدة يومين

موسكو ـ د ب ا ـ اعلنت وزارة الخارجية الروسية ان وزير الخارجية سيرجي لافروف ونظيره الامريكي جون كيري اتفقا على اجراء محادثات حول سورية غدا الخميس وبعد غد الجمعة في جنيف،بحسب وكالة انترفاكس .

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن قد اعرب في مؤتمر صحفي في ختام قمة العشرين في التي عقدت يوم الاحد والاثنين الماضيين في الصين عن تفاؤله بأن روسيا والولايات المتحدة قد يتوصلان لحل بشأن الصراع في سورية.

وجاءت تصريحات بوتين في المؤتمر الصحفي تأكيدا لما قاله في مقابلة اجرتها معه وكالة بلومبرج يوم الجمعة الماضي بشان امكانية توصل موسكو وواشنطن قريبا لاتفاق بشأن التسوية في سورية.