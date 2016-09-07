السيسي يعين 6 محافظين منهم 5 ضباط سابقون

القاهرة ـ رويترز ـ عين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء ستة محافظين جددا بينهم خمسة من ضباط الجيش والشرطة السابقين أحدهم للقاهرة.

وظلت القاهرة بلا محافظ منذ مارس آذار عندما عين محافظها في ذلك الوقت جلال سعيد في منصب وزير النقل في تعديل وزاري.

وتقلد محافظ القاهرة الجديد مناصب في شركة مصر للطيران إلى أن شغل منصب وزير النقل في حكومة أحمد شفيق التي عينها الرئيس الأسبق حسني مبارك بعد اندلاع انتفاضة 2011 محاولا امتصاص غضب المحتجين على حكمه.

واستمر محافظ القاهرة الجديد عاطف مصطفى في شغل منصب وزير النقل في الحكومة التي شكلت بعد إسقاط مبارك برئاسة عصام شرف.

وعين محافظا على المنيا في صعيد مصر عصام الدين بديوي خلفا لطارق نصر.

وفي بعض الأوقات كانت المنيا التي يسكنها عدد كبير من المسيحيين مسرحا لنشاط إسلاميين متشددين وهو ما جعل الحالة الأمنية في المحافظة أحد اهتمامات الحكومة الرئيسية.

وعين الأمين العام لمجلس الوزراء عمرو عبد المنعم إبراهيم محافظا للقليوبية المجاورة للقاهرة.

ويخلف إبراهيم في القليوبية رضا فرحات الذي عين محافظا للإسكندرية ثاني أكبر مدينة مصرية.

وعين جمال سامي علي وهو أستاذ جامعي محافظا للفيوم بينما عين أحمد محمد حامد محافظا للسويس خلفا لأحمد الهياتمي.

وأدى المحافظون الجدد اليمين القانونية أمام السيسي مساء اليوم. كما أدى اليمين محمد علي الشيخ وزيرا للتموين والتجارة الداخلية بعد أن نال ثقة مجلس النواب أمس الثلاثاء.