بناء جدار ضد المهاجرين سيبدأ قريباً في كاليه.. وانتقادات تصفه بـ “الوحشي”





لندن- أ ف ب- أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن بناء جدار في كاليه بهدف منع المهاجرين من تسلّق الشاحنات المتجهة إلى المملكة المتحدة سيبدأ قريباً.

وسيشيد الجدار الذي يبلغ ارتفاعه أربعة أمتار وطوله كيلومتراً على طول الطريق المؤدية إلى ميناء كاليه.

وقال وزير الدولة لشؤون الهجرة روبرت غودويل “سنباشر قريباً جداً بناء هذا الجدار الكبير. لقد أقمنا سياجات وسنبني جداراً”.

وأثار المشروع كثيراً من الانتقادات في المملكة المتحدة. ووصفت النائبة عن حزب الخضر كارولين لوكاس، الجدار بأنه “وحشي”.

وطالبت مجموعة “سيتيزنز″ بدفع الأموال التي سيتم إنفاقها على جلب القاصرين المحاصرين في كاليه ممن لديهم أقارب في المملكة المتحدة.

وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، قارن ناشطون الجدار المنوي تشييده بوعود المرشح الجمهوري للبيت الأبيض دونالد ترامب لبناء سياج على طول الحدود مع المكسيك.

أما رئيس تجمع سائقي الشاحنات ريتشارد بورنيت، فندد من جهته بهدر أموال دافعي الضرائب.

تبلغ كلفة بناء الجدار 2,7 مليون يورو ممولة بالكامل من المملكة المتحدة. وستتولى الأعمال جهات فرنسية تابعة لإدارة الطرق.

وقالت متحدثة باسم إدارة الطرق لـ “فرانس برس″ الأربعاء إن “الأعمال التي ستؤثر في حركة السير ستتم بين أيلول/سبتمبر وكانون الأول/ديسمبر”.

ويهدف الجدار إلى منع آلاف المهاجرين المتحدرين من أفغانستان والعراق والسودان، الذين يتدفقون إلى كاليه، في محاولة لعبور بحر المانش، من الوصول إلى طريق الميناء وتسلق الشاحنات المتجهة إلى بريطانيا.

وتقدر السلطات عدد هؤلاء في مخيم كاليه بـ 6900، لكن جمعيات تشير إلى أكثر من تسعة آلاف لاجىء بينهم 900 قاصر من دون عائلاتهم. وكان عددهم يراوح بين 3500 وخمسة آلاف مع انتهاء تفكيك المنطقة الجنوبية من المخيم في آذار/مارس.

وأعلنت فرنسا نيتها مواصلة إزالة المخيم على مراحل وتكثيف عمليات المغادرة الطوعية من كاليه عبر تأمين ثمانية إلاف مكان في مراكز إيواء مختلفة بحلول نهاية العام.