مغربي يهاجم شرطيين بلجيكيين في حي مولنبيك





بروكسل- أ ف ب- أفادت السلطات المحلية أن مغربياً (24 عاماً) يقيم بشكل غير قانوني هاجم بسكين بعد ظهر الأربعاء شرطيين من دون أن يصيبهما بجروح في حي مولنبيك ببروكسل.

وقالت متحدثة باسم نيابة بروكسل لـ “وكالة فرانس برس″ إن امراة في حديقة بونيفي المجاورة لرئاسة بلدية هذه المنطقة، التي يتحدر منها عدد كبير من الضالعين في اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر في باريس، أبلغت الشرطيين أن شخصاً يحمل سكيناً موجود في الجوار.

وأضافت “حين أراد الشرطيان اعتقاله، سارع إلى طعنهما مباشرة”، موضحة أن أحد الشرطيين تلقى سبع طعنات، والآخر واحدة، لكنهما لم يصابا بجروح لارتدائهما السترة الواقية للرصاص.

وتابعت أن المهاجم “الذي سبق أن تلقى أوامر عدة بمغادرة الأراضي” البلجيكية، معروف لدى القضاء بارتكابه “سرقات عادية، وليس في ملفات تتصل بالارهاب”.

وخلال الهجوم واعتقاله لاحقاً من جانب دورية أخرى، “لم يتفوّه بكلمات” يمكن أن تشير إلى ارتباطه بحركات جهادية، وفق المصدر نفسه.

وستستجوب الشرطة المشتبه به مساء لتقرر ما إذا كان سيحال أمام قاضي تحقيق.