بعد ضغط سياسي وإعلامي وشعبي.. الإسباني خوسي مانويل صوريا يسحب ترشيحه لـمنصب المدير التنفيذي في “البنك الدولي”





مدريد- القدس العربي- من خالد الكطابي: أعلن خوسي مانويل صوريا، وزير الصناعة والطاقة والسياحة الإسباني السابق، سحب ترشيحه لشغل منصب المدير التنفيذي في ‘‘البنك الدولي’’.

وحسب ما أوردته وسائل الإعلام الإسبانية فقد وجّه صوريا طلب سحب ترشيحه عبر رسالة وجهها إلى إينييغو فيرنانديث دي ميسا، كاتب الدولة في الاقتصاد، تم الإعلان عنها يوم أمس.

وأرجع صوريا أن سبب تراجعه جاء بناءً على طلب الحكومة، ونتيجة الاستخدام السياسي‘‘الفجّ’’ الذي أعقب تعيينه لشغل المنصب.

ولقي قرار ترشيحه معارضة حتى من بعض قيادات “الحزب الشعبي”، حيث وصفتْه ‘‘بالمباغت’’، والذي لا يمكن أن يحدث في هذا الظرف الذي تجتازه إسبانيا والحزب على السواء.

كما تم التعبير عن مواقف رافضة للتعيين من طرف المعارضة اليسارية ممثلة في “الحزب الاشتراكي” و تحالف ‘‘أونيدوس بوديموس’’، بالإضافة إلى حزب “ثيودادانوس’’ الليبرالي المتحالف مع “الحزب الشعبي’’.

ومن جهة أخرى عملت مجموعة من الناشطين “الجمعويين” على تأسيس تنسيقية مناهضة سعت إلى جمع تواقيع وصلت إلى 287 ألف مطالب بإقالة تعيين الوزير السابق، وكانت تنتظر الوصول إلى 300 ألف توقيع لبعث رسالة للبنك الدولي للاعتراض على ترشيحه.

كما شنّت وسائل الإعلام الإسبانية هجوماً عنيفاً على مقترح تعيين الوزير المستقيل وساهمت في خلق رأي عام مناهض للقرار.

وكان الإعلان عن ترشيح الوزير السابق المستقيل مباشرة بعد انتهاء مجلس النواب الإسباني من التصويت السلبي، للمرة الثانية، على طلب التنصيب لرئاسة الحكومة الذي تقدم به ماريانو راخوي، زعيم “الحزب الشعبي’’.

ويذكر أن خوسي مانويل صوريا قد استقال من منصبه الوزاري بعد ورود اسمه ضمن تسريبات ‘‘وثائق بنما’’.