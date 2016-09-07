﻿البشير يعلن العفو عن حاملي السلاح في دارفور حال انضمامهم للعملية السلمية

الخرطوم ـ «القدس العربي»: أعلن الرئيس السوداني عمر البشير العفو عن حاملي السلاح في دارفور حال انضمامهم للعملية السلمية، وأكد لدى مخاطبته الاحتفال بانتهاء أجل السلطة الإقليمية في دارفور، استمرار مسيرة التنمية في الإقليم، مشيدا بما قدمته دولة قطر في هذا المجال.

وشهدت مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور نهار أمس الاحتفال بنهاية السلطة الإقليمية، وهي هيكل إداري أقرته وثيقة الدوحة للسلام التي وقعّتها الحكومة السودانية في الـعشرين من حزيران/يونيو 2011 مع حركة التحرير والعدالة، التي تمثل تحالفا برئاسة التجاني السيسي يضم بعض الحركات المسلحة في إقليم دارفور.

وقال البشير إن التنمية التي شهدتها دارفور في الفترة الأخيرة غير مسبوقة في تاريخ السودان. وأكد جهود الحكومة في تنفيذ كل مشاريع التنمية بإدخال الشبكة القومية للكهرباء لكل ولايات دارفور وإكمال الطريق القاري. وأعلن تحويل مقر السلطة الإقليمية إلى مستشفى مرجعي يستفيد منه كل أهل دارفور، إضافة للدول المجاورة وعلى رأسها دولة تشاد.

وحضر الاحتفال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، و ادريس ديبي رئيس دولة تشاد، و فوستين أركانج تواديرا، رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، والتجاني السيسي رئيس السلطة الإقليمة لدارفور التي تم حلها في في الثالث عشر من شهر تموز/يوليو الماضي.

وجدد الرئيس التشادي ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في الدورة الحالية، إدريس ديبي، النداء الذي اطلقته مفوضية الأمن والسلم في الاتحاد الأفريقي، للحركات المسلحة في دارفور بالانضمام لمفاوضات السلام.

وطالب المجتمع الدولي بالمساهمة في إكمال بنود اتفاقية الدوحة للسلام، ودعا القوات المسلحة المشتركة (السودانية والتشادية) لمواصلة دورها بتأمين الحدود، مؤكدا أن البلدين يجمعهما مصير مشترك، واستمرار التعاون مع السودان في المجالات كافة.

وقال التجاني السيسي إن وثيقة سلام دارفور أصبحت جزءا من دستور السودان، مشيدا بالتزام كل الأطراف بتنفيذ بنود الوثيقة الذي قال إنه تم بنسبة 89 ٪ أبرزها اتفاق الترتيبات الأمنية للحركة الموقعة على الوثيقة واستفتاء دارفور الإداري. وأعلن السيسي انتهاء الحرب تماما في دارفور وأقر بوجود بعض التفلتات الأمنية والتي قال إن عملية نزع السلاح من أيدي الموطنين والتي تجري حاليا كفيلة بالقضاء عليها.

واعتبر أن نجاح الوثيقة يعود بشكل كبير لدولة قطر التي تجاوزت كل العراقيل والعقبات وساهمت في توفير الحد الأدنى من توحيد الحركات المسلحة، وقامت بتنفيذ العديد من مشاريع التنمية، واستضافت مؤتمر المانحين في عام 2012 وابتدرت مشروع بنك دارفور وقدمت مؤخرا خمسين مليون دولار منحة لتطوير خدمات الرحل، ونفذت أكثر من 600 مشروع تنموي في 24 محلية بولايات دارفور وقامت بتشييد خمس قرى نموذجية وتعهدت بتشييد عشر قرى أخرى، إضافة لـ(682) مشروعا أخرى قيد التنفيذ.

وأشاد بالعديد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية التي أوفت بتعهداتها المالية مثل الصندوق العربي للتنمية والاتحاد الأوربي وتركيا واليابان وألمانيا. وأشاد بدور تشاد التي قال إنها دعمت السودان كثيرا من أجل إنهاء أزمة دارفور. وأشاد كذلك بقوات اليوناميد وبأهل دارفور الذين قال إنهم ساهموا في تحسين الوضع الأمني بعد إنفاذ وثيقة سلام دارفور.

واشتملت مهام السلطة الإقليمية في دارفور والتي شكلت حكومة مصغرة في الإقليم تهيئة الأوضاع الدائمة اللازمة للعودة الطوعية للاجئين والنازحين وإعادة توطينهم. وكانت للسلطة الإقليمية لدارفور موازنة مستقلة تعد وفقا للأسس السليمة لإعداد الموازنة وترفع للجهات المختصة قبل نهاية كل عام بوقت كاف لإدراجها في الموازنة العامة للدولة.

وحسب وثيقة سلام دارفور، فإن دور السلطة هو إنفاذ الأحكام الواردة في الوثيقة بالتعاون مع حكومة السودان، وتحقيق المصالحة وترسيخ الأمن والسلام الاجتماعي، وإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاع، ويشمل ذلك تنسيق كافة أشكال مشاركة الشركاء الدوليين والإقليميين في هذا الصدد، بما في ذلك بعثة التقييم المشتركة لدارفور.

وترفض حركات دارفور الرئيسية وثيقة الدوحة للسلام. وفشلت قطر في إلحاق حركتي العدل والمساواة بقيادة جبريل ابراهيم، وتحرير السودان بقيادة آركو مناوي بالوثيقة، رغم حضورهما لمفاوضات شهدتها الدوحة بهذا الخصوص، بينما يرفض عبد الواحد محمد نور زعيم جيش تحرير السودان الدخول مع حكومة السودان في أي مفاوضات.

وبحسب «سودان تريبيون» فقد شبه رئيس حركة العدل والمساواة السودانية، جبريل إبراهيم، مراسم انتهاء أجل السلطة الإقليمية لدارفور بأنه «احتفال بنهاية مأساة»، وهاجم اتفاق الدوحة بشدة قائلا إن الحكومة تعده «كتابا مقدسا رغم أنه لا يشرف أحدا بالتوقيع عليه».