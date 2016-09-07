﻿ضبط جزارين مصريين يذبحون الحمير علنا ويبيعونها بسعر 45 جنيها للكيلو

القاهرة ـ «القدس العربي»: عثرت أجهزة الأمن في الجيزة، مع قرب عيد الأضحى، على أكثر من 100 حمار مذبوح ولحومه مشفاة بالعياط. فيما أمر اللواء هشام العراقي مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بكشف ملابسات الواقعة ومصدر تلك الحمير.

وكان اللواء خالد شلبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى بلاغا بالعثور على عدد كبير من الهياكل العظمية للحمير، حيث تبين أنه أثناء مرور الأهالي في المنطقة الصحراوية في العياط، بعد محطة الصرف الصحي في طهما، فوجئوا بالعثور على عشرات الهياكل العظمية للحمير المذبوحة حديثا والمشفاة من اللحوم حيث قاموا بإبلاغ المسؤولين.

فيما تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مقطع فيديو لجزار من الفيوم تجرد من إنسانيته، وأخذ في ذبح مجموعة من «الحمير» علنا أمام محل الجزارة، الذي يمتلكه على مرآى ومسمع من جميع سكان المنطقة، كما حدد سعر الكيلو 45 جنيها للبيع. واستغاث النشطاء بالحكومة لوضع حد لهذا الفعل المشين، وسرعة معاقبة هؤلاء المجرمين الذين يذبحون الحمير ويوزعونها على أكبر وأشهر مطاعم وفنادق مصر.

كما أثارت صورة تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر ردود أفعال واسعة، وكانت عبارة عن شاحنة كبيرة محملة بالحمير تسير على الطريق الدائري في القاهرة، وربط النشطاء بين قرب عيد الأضحى والقبض على جزار قام بذبح لحوم الحمير على أنها لحوم صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقال مصدر أمني إنه يتم حاليا البحث عن السيارات التي تم تداول صورها في مواقع التواصل الاجتماعي، لمعرفة أصحابها وسؤالهم عن وجهة الحمير التي كانت على متنها.

وحذّر المستشار هاني رياض القللي، المتحدث الرسمي لحركة وعي للتثقيف السياسي، من انتشار اللحوم الفاسدة في الأسواق قبل عيد الأضحى المبارك، وخاصة بعد انتشار وقائع ذبح الحمير وبيعها بالأسواق على أعتبار أنها صالحة للاستخدام الآدمي.

وقال إنه يجب التعامل بحذر مع المنتجات الغذائية غير الصالحة والفاسدة ومجهولة المصدر المطروحة بالأسواق، وذلك لخطورتها على الصحة العامة وبصفة خاصة اللحوم ومصنعاتها من البرغر والسوسيس والسجق.

وأضاف أن الأجهزة الرقابية عليها مسؤولية كبيرة خلال هذه الفترة لضبط أية منتجات غذائية غير صالحة، محذراً المستهلكين من التعامل مع المنتجات مجهولة المصدر وغير المرخص بإنتاجها من وزارة الصحة نظرًا لعدم مطابقتها للمواصفات وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي.

وأكد القللي أن بعض معدومي الضمير قاموا بذبح الحمير وبيعها على أنها لحوم مطابقة للمواصفات، ومعدة للإستخدام الآدمي، مع أن تناول لحوم الحمير بالنسبة للإنسان يحمل أضراراً خطيرة حيث تحتوي لحومها على بكتيريا وفطريات وطفيليات وفيروسات تصيب الإنسان بأمراض خطيرة.

وكان استطلاع رأى أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة»، قد ذكر أن 4.3 مليون مصري اعترفوا بأنهم أكلوا لحم حمير، وذلك بعد إعلان الأجهزة الأمنية ضبط مجموعة من الأشخاص يقومون بذبح أعداد كبيرة من الحمير، وتجهيز لحومها لبيعها للمطاعم الكبرى في القاهرة والجيزة ومطاعم الكباب والكفتة والمشاوي.