﻿الحوار السياسي الليبي في تونس ينتهي بدون اتفاق

تونس – وكالات: اختتم في ضاحية «قمرت»، شمالي تونس العاصمة، اليوم الثاني (الثلاثاء) من الحوار السياسي الليبي تحت إشراف المبعوث الأممي، مارتن كوبلر، بمشاركة الأطراف الموقعة على اتفاق «الصخيرات» بالمغرب في كانون الأول / ديسمبر الماضي. وافاد مصدر مشارك في الحوار السياسي بأن «جلسات الأمس لم يكن فيها جديد يذكر سوى مشاركة المجلس الرئاسي».

وافاد المصدر أن الجلسة الأولى لليوم الثاني من الحوار، كانت أقرب لمساءلة المجلس الرئاسي من قبل فريق الحوار السياسي، حول انجازاته منذ ان استلم مهامه في بداية العام الجاري، ومدى تطبيقة لاتفاق الصخيرات. كما تم تداول اليات تشكيل الحكومة المقبلة، التي من المفترض ان يعرضها المجلس الرئاسي على البرلمان المنعقد في طبرق بعد ان رفض الأخير، الحكومة السابقة التي عرضها السراج على مجلس النواب.

وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر خلال مؤتمر صحافي إن «المشكلة الرئيسية، التحدي الرئيس الذي يواجهنا هو ‏‏تشكيل حكومة وفاق وطني والموافقة اللاحقة (عليها) من قبل مجلس النواب».‏ من جهته، قال مسؤول من أحد الأطراف الليبية المشاركة في المحادثات طالبا عدم كشف هويته إنه «يجب تغيير بعض ‏‏الوزراء للحصول على فريق يمثل كل الأطراف الليبية».‏

ورفض «مجلس النواب» المنعقد شرقي ليبيا منح الثقة لحكومة الوفاق، الشهر الماضي، مطالب بتقديم تشكيلة وزارية مصغرة في أقرب وقت كفرصة أخيرة لمجلس الرئاسة. وصوت 61 عضواً على رفض منح الثقة للحكومة التي ضمت 18 وزيراً، بينما وافق عليها 12 عضواً، وامتنع 28 عن التصويت من أصل 101 حضروا الجلسة.

وحسب المصدر ذاته فقد أكد رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ان الحكومة المقبلة ستأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي سبق أن قدمها مجلس النواب وهي ان يكون الفريق الحكومي مصغراً وذا كفاءة و ان تمثل التشكيلة الحكومية مختلف المناطق الليبية.

وأوضح رئيس المكتب السياسي لحزب الوطن الليبي جمال عاشور «نحن في حاجة إلى حكومة قادرة على حل المشاكل ‏وفي ‏الوقت نفسه ترضي جميع الفصائل الليبية». وشارك السراج في المحادثات، كما وممثلون عن سلطات الشرق.‏

وحول السيناريوهات الممكنة لتشكيل الحكومة، قالت البرلمانية سهام سرقيوة، المشاركة في الحوار ان كل السيناريوهات ممكنة،» يمكن ان يكون هناك تغيير جزئي في الحكومة كما يمكن ان يكون هنا تغيير كامل الفريق الحكومي الحالي». وحول وزارة الدفاع قالت سرقيوة ان «كل الاحتمالات مطروحة وممكنة وأنه ليس من الصعب ان يتم التوافق على وزير دفاع يقبل به الجميع بما في ذلك خليفة حفتر».

وحول إعادة النظر في الاتفاق السياسي الموقع في المغرب، الذي طالب به عدد من المشاركين في الحوار، قالت فيروز النعاس، عضو لجنة الحوار لعدد من وسائل الاعلام ان هناك اتفاقًا على عدم بحث الاتفاق السياسي، لأن ذلك يعني العودة الى نقطة الصفر.

وولدت حكومة الوفاق نتيجة اتفاق سلام وقعته اطراف ليبية في المغرب في كانون الاول/ديسمبر 2015 نص على ان تقود ‏هذه الحكومة مرحلة انتقالية لعامين تنهي النزاع على السلطة المتواصل منذ منتصف العام 2014.‏ وتواجه الحكومة صعوبات في ترسيخ سلطتها وتوحيد البلاد بفعل استمرار المعارضة التي تلقاها من قبل حكومة موازية ‏غير معترف بها دولياً في شرق ليبيا.‏

وفي الثاني والعشرين من آب/أغسطس الماضي رفض مجلي النواب الليبي، ومقره في طبرق في شرق البلاد، منح الثقة ‏لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج. إلا أنه منح السراج مهلة لعرض تشكيلة جديدة، في مقترح وصف بأنه يمثل ‏‏»الفرصة الاخيرة».‏

وعقب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 إثر ثورة شعبية، دخلت ليبيا في مرحلة من الانقسام السياسي تمخض عنها وجود حكومتين وبرلمانيين وجيشين متنافسين في طرابلس غرباً ومدينتي طبرق والبيضاء شرقاً.

ورغم مساعٍ أممية لإنهاء هذا الانقسام عبر حوار ليبي جرى في مدينة الصخيرات المغربية انتهى بتوقيع اتفاق في 17 كانون الأول /ديسمبر 2015، انبثقت عنه حكومة وحدة وطنية، باشرت مهامها من العاصمة طرابلس أواخر آذار / مارس الماضي، إلا أن هذه الحكومة لا تزال تواجه رفضاً من الحكومة والبرلمان اللذين يعملان في شرق البلاد.