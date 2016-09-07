﻿وزير جزائري ينتقد «الكيل بمكيالين» في التعامل الدولي مع الإرهاب ‏‎

الجزائر – «القدس العربي»: تستضيف الجزائر على مدار يومين ندوة دولية حول علاقة الديمقراطية بالحد من التطرف العنيف ومحاربة الإرهاب، وذلك في إطار سلسلة ندوات تناقش الظاهرة الإرهابية من جوانب مختلفة، في إطار المقاربة الجزائرية التي تعتبر أن الحل الأمني لوحده غير كاف، وأنه لا بد من استراتيجية متعددة الجوانب لدحر الإرهاب والقضاء على أسبابه.

قال عبد القادر مساهل وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية إن الجزائر التي عانت من الإرهاب خلال التسعينيات، في وقت كان العالم بأسره يقف متفرجاً، وغير مدرك لأبعاد وخطورة هذه الظاهرة، قادرة اليوم على تصدير تجربتها، في كيفية الخروج من الأزمة، ومحاربة أسباب وخلفيات التطرف الذي يولد الإرهاب.

وأوضح في افتتاح أعمال الندوة أن الجزائر منذ سنة 1999 نجحت في الخروج من الأزمة الأمنية التي كانت تعصف بها، وذلك بفضل سياسة الوئام المدني والمصالحة الوطنية التي جاء بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مشيراً إلى أن الجزائر اليوم تبني نفسها بمشاركة كل أبنائها بدون إقصاء أو تهميش، وفي إطار اختلاف الآراء والأفكار، ولكن في ظل احترام قوانين الجمهورية والدستور، الذي يحدد الحقوق والواجبات.

واعتبر أن الديمقراطية هي أفضل جواب على الذين يروجون للتطرف والإرهاب، الذي يوظف القناعات الدينية من أجل إحداث الفتنة، موضحاً أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي جاء به الرئيس بوتفليقة جاءت لقطع الطريق أمام التطرف.

وذكر أن التعددية الحزبية والجمعوية وحرية الصحافة وتواجد وسائل إعلام خاصة، هي واحدة من المؤشرات التي تدل على التفاف ودعم المواطنين للخيار الديمقراطي، موضحاً أنه في إطار هذا المسعى جاء التعديل الدستوري الأخير، الذي جاء ليعزز الحرية الفردية والجماعة وتكريس الحكم الراشد، وضمان نزاهة الانتخابات من خلال إنشاء هيئة عليا مستقلة لمراقبة العملية الانتخابية.

من جهته اعتبر توم مالينوفسكي مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون العمل وحقوق الإنسان والديمقراطية أن المفاضلة بين الديمقراطية والأمن، وبين حقوق الإنسان وحماية الأفراد، هو تصور خاطئ، لأنه بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فإن حقوق الإنسان والديمقراطية والأمن يجب حمايتها جميعاً بدون تفرقة أو مفاضلة.

وشدد على أن الأنظمة لا يمكنها أن تنجح في القضاء على الإرهاب، إلا بمساهمة مواطنيها، وهؤلاء ليس بإمكانهم الالتفاف حولها إلا إذا كانت لهم الثقة في من يحكمهم، وهذه الثقة لا تتحقق إلا إذا ما لم يتم التساهل أو التسامح مع الرشوة والفساد على المستوى الرسمي، وكذا محاربة التعدي على الحريات، والتوقيف القسري، والتعذيب، كما يجب الإبقاء على الثقة لدى المواطنين في القدرة على التغيير من خلال الوسائل السلمية والديمقراطية، وأن أعضاء التنظيمات الإرهابية مثل تنظيم «الدولة» داعش لما يلتقون بالنشطاء والمتظاهرين السلميين الذين يتم إيقافهم يقولون لهم إنكم مخطئون هذا النظام لا يمكن تغييره إلا من خلال العنف والسلاح، لأنها الطريقة الوحيدة للتغيير.

واعتبر أنه إذا أصبح المواطن متشائماً من السياسة والديمقراطية، ومن قدرته على التغيير بالوسائل السلمية، فإنما يلتفت إلى الجماعات الإرهابية التي تروج لخيار التغيير بالعنف وقوة السلاح.

وينتظر أن تصدر التوصيات الخاصة بهذه الندوة حول الديمقراطية والتطرف والإرهاب، والتي سيتضمنها كتيب من حوالي 100 صفحة قبل نهاية الشهر الحالي، حسب وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي الجزائري.