﻿بنوك بريطانيا تدعو حكومتها لإيجاد ترتيبات تجارية انتقالية بعد «البريكست» لتجنب اضطرابات «اللحظة الأخيرة»

لندن – رويترز: قال مسؤول مصرفي بارز أمس الأربعاء ان بريطانيا ينبغي أن تتفاوض بشأن ترتيبات انتقالية مع الاتحاد الأوروبي، لتجنب اضطرابات «اللحظة الأخيرة» في الأسواق حالما تخرج البلاد من عضوية الاتحاد.

وقال انتوني براوني، الرئيس التنفيذي لجمعية المصرفيين البريطانيين، ان هناك حاجة لانتقال منظم.

وسيتم الانفصال بعد عامين من بدء المحادثات الرسمية للانسحاب من العضوية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، حتى وإن لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد للتجارة،ما لم توافق جميع الدول الأعضاء في الاتحاد على تمديد مدة التفاوض.

وقال براوني أمام إحدى لجان مجلس اللوردات «نعتقد أنه ينبغي أن تكون هناك صيغة ما لترتيبات انتقالية.» وأضاف أن هذا الإجراء سيزيل الضبابية بالتأكيد ويخفف الضغوط التي تتعرض لها البنوك لتقرر الآن نقل عملياتها إلى أوروبا حيث سيحتاج تطبيق مثل هذا الأمر لما يتراوح بين عامين وثلاثة أعوام أو أكثر.