﻿حيازات البنك المركزي الأوروبي من السندات الحكومية تريليون يورو

فرانكفورت – رويترز: بعد شراء السندات الحكومية على مدى 18 شهرا متتالية، لتنشيط الاقتصاد ورفع معدل التضخم، بلغت حيازات البنك المركزي الأوروبي مستوى قياسيا الأسبوع الماضي عند تريليون يورو (1.12 تريليون دولار).

لكن من غير المؤكد بعد نجاح البرنامج الذي زاده البنك المركزي 11.14 مليار يورو من السندات الحكومية على مدى الأسبوع المنتهي في الثاني من سبتمبر/أيلول، وبخاصة في ظل صعوبة تقييم إلى مدى كان اقتصاد منطقة اليورو سيسوء بدون المشتريات.

وفي أفضل الأحوال فإن النتائج متباينة بعد عام ونصف على بدء البنك المركزي الأوروبي شراء السندات الحكومية. فقد انتعش الإقراض المصرفي، لكنه ظل ضعيفا، في حين أن التضخم مازال عالقا قرب الصفر. ويجتمع جهاز صناعة السياسات في البنك المركزي مجددا اليوم الخميس، لكن من غير المتوقع أن يصدر أي إعلان عن رئيس البنك ماريو دراغي، الذي قد يشير إلى احتمال تمديد برنامج شراء السندات لما بعد موعد انتهائه الحالي في مارس/آذار المقبل.

(الدولار يساوي 0.8963 يورو).