﻿أوكرانيا تسعى إلى جمع تمويل صيني لبناء أكبر طائرة في العالم

كييف – رويترز: قال رئيس شركة «أنتونوف» المتخصصة في صناعة الطائرات أمس الأربعاء ان أوكرانيا تأمل في جذب استثمارات من الصين بقيمة 500 مليون دولار لاستكمال تصنيع نسخة متطورة من الطائرة «أنتونوف-225 مريا» أكبر طائرة في العالم.

والطائرة «أنتونوف-225» هي طائرة شحن صممت في إطار برنامج الفضاء الخاص بالاتحاد السوفيتي السابق. والطائرة الوحيدة التي أنتجت من هذا الطراز ما زالت مستخدمة وتستطيع نقل ما يصل إلى 250 طنا لمسافة تبلغ أربعة آلاف كيلومتر.

وبدأ العمل لصناعة طائرة ثانية في عام 1988، لكنه لم يكتمل أبدا. غير أن الشركة الأوكرانية وجدت الآن مستثمرا محتملا وهو مؤسسة صناعة الطيران الصينية.

وقال أولكساندر كوتسيوبا، رئيس «أنتونوف»، إن استكمال صنع الطائرة قد يستغرق خمس سنوات بعد توقيع عقد بين الجانبين. ووقع الطرفان اتفاقية تعاون في أغسطس/آب يتم بموجبها التصنيع المشترك لطائرات «أنتونوف» في الصين.

وقال كوتسيوبا «سيتم استكمال النسخة الثانية من مريا هنا في كييف وربما تصل تكلفتها إلى 500 مليون دولار بناء على المعدات التي ستزود بها.» وأضاف أن التعاون المستقبلي مع المؤسسة الصينية سيعتمد على استكمال بناء الطائرة بنجاح.