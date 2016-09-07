﻿«إيني» تتوسع في سنغافورة لتلبية الطلب الآسيوي على النفط والغاز

سنغافورة – رويترز: قال مسؤولون في شركة «إيني» الإيطالية هذا الأسبوع ان الشركة تخطط لتوسيع مكتبها التجاري في سنغافورة، مع بيعها مزيدا من إنتاجها المتنامي من النفط والغاز الطبيعي المسال إلى آسيا لتلبية الطلب المتنامي للمنطقة.

والشركة المنتجة للنفط والغاز جزء من مجموعة متنامية من الشركات الأوروبية التى تسعى إلى بيع إنتاجها إلى آسيا، مع انخفاض الطلب في أوروبا، وحلول النفط الصخري محل بعض واردات الخام في الولايات المتحدة.

وقال ستيفانو غراسو، نائب الرئيس لتطوير الأعمال في «إيني» للتجارة والشحن، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء «حاليا معظم إنتاجنا ينتهى به الحال في آسيا، حيث تتزايد قدرات التكرير، وفي ظل تطلع العديد من المصافي للتعامل مباشرة مع المنتجين.» وأضاف على هامش مؤتمر عن البترول في سنغافورة «طاقة التكرير في آسيا تتزايد وهذا سيرفع استهلاك المكثفات.»

وقال غراسو، الذي سيترأس مكتب سنغافورة اعتبارا من أكتوبر/تشرين الأول، ان «إيني» تتطلع لتوظيف ما يصل إلى أربعة متعاملين، وذلك لأقسامها المسؤولة عن تجارة النفط الخام والمنتجات البترولية في مركزها الإقليمي. ويضم المكتب حاليا 15 موظفا.