﻿مصر ترفض شحنة من القمح الروماني لاحتوائها على فطر «الإرغوت»

أبوظبي – رويترز: قال تجار أمس الأربعاء ان مفتشين مصريين رفضوا شحنة من القمح الروماني حجمها 63 ألف طن في ميناء في رومانيا بعد فحوصات تتعلق بفطر «الإرغوت» المثير للجدل.

وكانت الشحنة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية وهي المشتري الحكومي للقمح في مصر. وتم رفض شحنات سابقة نظرا لاحتوائها على «الإرغوت» حينما كانت الفحوصات تجرى في مصر.

وحظرت وزارة الصحة المصرية يوم الإثنين الماضي القمح المستورد الذي يحتوي على أي نسبة من «الإرغوت» في قرار قال تجار إنه يشير إلى عودة سياسة عدم السماح بأي نسبة إصابة بالفطر في القمح، وهي سياسة أثرت سلبا على مشتريات البلاد في وقت سابق من العام.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من أي مسؤول في الهيئة العامة للسلع التموينية.

يذكر انه في الشهور الماضية أحاطت الشكوك بقدرة مصر على استيراد القمح، أحد أهم السلع الأساسية بالنسبة لها، بعد مقاطعة الموردين العالميين شبه التامة لمناقصات طرحتها لشراء القمح.

أعادت مصر، أكبر مشتر للقمح في العالم، العمل بحظر تام على فطر «الإرغوت» الشائع في الحبوب، والذي قد يصيب بالهلوسة لكنه غير ضار عند المستويات الضئيلة.

وقد أحدث القرار هزة في أسواق الحبوب العالمية.

وفيما يلي التسلسل الزمني لتقلبات الموقف الرسمي المصري من الفطر.

*ديسمبر/كانون الأول 2015: الإدارة المركزية للحجر الزراعي ترفض شحنة حجمها 63 ألف طن من القمح الفرنسي باعتها شركة «بنجي» إلى الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية لاحتوائها على مستويات ضئيلة من «الإرغوت».

*السادس من يناير/كانون الثاني 2016: سعد موسى رئيس إدارة الحجر الزراعي المصري يقول ان الإدارة لا تسمح بأي نسبة «إرغوت» رغم قبول وزارة التموين وهيئة السلع التموينية التابعة لها بنسبة لا تزيد على 0.05 في المئة.

14* يناير 2016: وزارة التموين المصرية تؤكد أنها ستظل تقبل بنسبة «إرغوت» لا تزيد على 0.05 في المئة.

31* يناير 2016: هيئة السلع التموينية تؤكد رفض شحنة القمح الفرنسي التي وردتها «بنجي» قائلة إنها احتوت على نسبة من الفطر أعلى من 0.05 في المئة. و»بنجي» تنفي هذا.

*الثالث من فبراير/شباط 2016: وزارة الزراعة المصرية تقول انها ستقبل بنسبة «إرغوت» لا تزيد على 0.05 في المئة في شحنات القمح، في حين تقول إدارة الحجر الزراعي التابعة لها إنها لن تقبل بأي نسبة.

*السابع من فبراير 2016: مصر تسعى بعد إلغاء مناقصتين لهيئة السلع بسبب انخفاض مستوى المشاركة إلى طمأنة السوق العالمية. وزارتا التموين والزراعة تشددان على أنهما ستقبلان بنسبة «إرغوت» لا تزيد على 0.05 في المئة.

*التاسع من فبراير 2016: «بنجي» تبدأ إجراءات قضائية بحق هيئة السلع التموينية.

17* فبراير 2016: تحت ضغط متصاعد بسبب مقاطعة التجار للمناقصات هيئة السلع التموينية توزع رسالة من وزارة الزراعة على الموردين تنص على قبول نسبة «إرغوت» لا تزيد على 0.05 في المئة.

*الثاني من مارس/آذار 2016: رويترز تكشف استمرار إدارة الحجر الزراعي في تطبيق سياسة عدم قبول أي نسبة «إرغوت»، لأسباب منها قرار حكومي قديم ينص على ذلك. القرار يتناقض مع لوائح منفصلة تستخدمها هيئة السلع التموينية وتسمح بنسبة لا تزيد على 0.05 في المئة.

*السادس من مارس 2016: إقالة رئيس إدارة الحجر الزراعي سعد موسى الذي طبق سياسة حظر «الإرغوت» بصرامة وتعيين إبراهيم إمبامي محله.

*السابع من مارس 2016: وزارة الزراعة المصرية تقول انها كلفت خبيرا من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفا» بإجراء تقييم مخاطر بخصوص «الإرغوت» بهدف توحيد التشريعات في هذا الشأن.

* الثامن من مارس: إمبابي يقول انه مثل سلفه لن يسمح بأي نسبة «إرغوتط لحين سن قانون جديد.

*الرابع من يوليو 2016: صدور قرار جديد من وزارة الزراعة يسمح لإدارة الحجر الزراعي بقبول نسبة «إرغوت» لا تزيد على 0.05 في المئة.

13* يوليو 2016: وزارة الزراعة تعلن أن الفطر لا يهدد المحاصيل الزراعية في مصر وفقا لنتائج دراسة «الفاو»، وتقول إنه يمكن تعديل القرار في المستقبل إذا خلصت الدراسات الجديدة إلى عكس ذلك.

25 أغسطس/آب 2016: وزير التموين المصري خالد حنفي الذي دافع عن سياسة السماح بنسبة «إرغوت» لا تزيد على 0.05 في المئة يستقيل وسط فضيحة فساد بقطاع القمح.

2 * أغسطس: وزارة الزراعة المصرية تصدر قرارا جديدا يعيد العمل بحظر «الإرغوت» تماما. الوزارة تستشهد بدارسة تكميلية أجريت محليا خلصت إلى أن الفطر يهدد المحاصيل المصرية.

31* أغسطس: هيئة السلع التموينية تعدل شروط المناقصات بما ينسجم مع سياسة الحظر التام لـ»لإرغوت» للمرة الأولى. الموردون العالميون يقاطعون المناقصة مما يضطر الهيئة إلى إلغائها.