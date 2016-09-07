﻿«أرامكو السعودية» تمدد أجل تقديم العروض لمشروع تطوير مرفأها البحري

الخُبَر – رويترز: قالت مصادر أمس الأربعاء ان شركة النفط الوطنية العملاقة «أرامكو السعودية» مددت أجل تقديم العروض لأعمال التجريف والردم في مرفأها البحري في رأس الخير نحو شهر.

وأوضحت المصادر أن تمديد الموعد النهائي إلى 29 سبتمبر/أيلول من 31 أغسطس/آب يأتي نزولا على رغبة أصحاب العروض المحتملة في مزيد من الوقت لتجهيز العطاءات.

لكن أحد المصادر أضاف، مشترطا عدم نشر اسمه، أن من المتوقع أن يطلب بعض أصحاب العروض عدة أسابيع إضافية، بعد أن طلبت «أرامكو» هذا الأسبوع أن تتضمن العطاءات محتوى إضافيا.

المشروع هو المرحلة الأولى من مجمع ضخم لإصلاح وبناء السفن في شرق المملكة، يعتبر ركنا أساسيا لخطة التحول الاقتصادي للسعودية.

وتخطط تسع شركات للمنافسة على المشروع منها «بوسكاليس» و»هيونداي إنجِنيرنِغ» و»جان دو نول».وقالت «أرامكو» السعودية إنها لا تعلق على الشائعات أو التكهنات، في حين أحجمت «بوسكاليس» و»جان دو نول» عن التعقيب. وقالت متحدثة باسم «هيونداي» ان الشركة تعتزم دخول الجولة التالية لتقديم العطاءات.

وسيدار المشروع الذي يقام في ميناء رأس الخير في شرق السعودية عن طريق شراكة بين «أرامكو» و»الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري»، و»لامبريل» التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرا لها و»هيونداي للصناعات الثقيلة» الكورية الجنوبية.

وقال مصدران ان «أرامكو» ستتولى تطوير البنية التحتية قبل تسليم العملية بأكملها إلى المشروع المشترك. وهي تتوقع أن يدخل المجمع الخدمة بشكل كامل بحلول 2021، ومن المتوقع أن يوفر 80 ألف وظيفة، وأن يسمح للسعودية بتقليص وارداتها بمقدار 12 مليار دولار، وزيادة ناتجها المحلي الإجمالي بواقع 17 مليار دولار.

وبموجب خطة إصلاح اقتصادي شاملة أعلنت في الفترة الأخيرة تضطلع «أرامكو» بدور كبير في تطوير المشاريع الصناعية، مع سعي السعودية لتنويع موارد اقتصادها وتقليص اعتمادها على صادرات النفط.