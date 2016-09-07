﻿مسؤول عراقي يتوقع نموا مطردا لإنتاج وصادرات النفط في 2017

سنغافورة – رويترز: قال مسؤول بارز في قطاع النفط العراقي أمس الأربعاء ان من المتوقع نمو إنتاج الخام وصادراته من البلاد بشكل مطرد خلال عام 2017 مقارنة مع المستويات الحالية، مضيفا أن البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» يدعم مبادرة عالمية لتثبيت إنتاج الخام إذا كانت ستسهم في استقرار السوق.

وقال فلاح العامري، رئيس شركة تسويق النفط العراقية «سومو»، في سنغافورة انه سيكون هناك نمو مطرد في الإنتاج والصادرات في العام المقبل، مضيفا أنه لم يتضح حجم هذا النمو.

وبلغ حجم إنتاج العراق من النفط 4.632 مليون برميل يوميا في يوليو/تموز، وهو أعلى مستوى منذ يناير/كانون الثاني.

وقال العامري على هامش مؤتمر نفطي في سنغافورة انه لا توجد أي مشكلة في تصدير كميات الخام من إنتاج العراق، لافتا إلى أن هناك طلبا كبيرا على خامي البصرة الخفيف والثقيل.

وتلتقي الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» على هامش «منتدى الطاقة الدولي» في الجزائر بين السادس والعشرين والثامن والعشرين من سبتمبر/أيلول الجاري، ومن المتوقع أن تناقش تثبيتا محتملا للإنتاج. وتخطط روسيا أكبر منتج للخام في العالم لحضور المنتدى أيضا.

وقال العامري، الذي يشغل أيضا منصب مندوب العراق لدى «أوبك»، ان بلاده تدعم تثبيتا للإنتاج العالمي من الخام إذا كان ذلك سيعزز السوق. وأضاف أن بلاده تملك القدرة على إنتاج المزيد من الخام، لكن إذا كان التثبيت لفترة محددة وسيؤدي إلى استقرار السوق فإنه سيكون بالتأكيد في مصلحة بلاده.

وقال العامري إن اتفاقا أبرم في الآونة الأخيرة بين بغداد وإقليم كردستان شبه المستقل لتصدير الخام بشكل مشترك من حقل كركوك العملاق ليس جديدا، وإنه جزء من اتفاق الموازنة الخاص بسنة 2016.

وسيجري تصدير ما بين 70 و100 ألف برميل يوميا من نفط كركوك عبر ميناء جيهان التركي المطل على البحر المتوسط، مناصفة بين حكومة الإقليم ووزارة النفط العراقية حسبما ذكر العامري.

وأضاف أنه لا يوجد بعد اتفاق واضح بشأن كيفية التعامل مع التدفقات الآتية من كركوك وإيرادات التصدير في 2017، لافتا إلى أن الأمر المهم هو أن هناك نوعا من التعاون بين حكومة بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق.

كانت الحكومة العراقية قالت إنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد بشأن الإيرادات، فقد يجري تصدير النفط من كركوك على متن شاحنات عبر إيران.

وقال العامري إنه لا يوجد اتفاق في الوقت الحالي لكن قد تكون هناك فرصة في المستقبل.

وتزيد تكلفة نقل النفط على متن الشاحنات كثيرا عن التصدير عبر خط الأنابيب الواصل إلى ميناء جيهان التركي، وهو الأمر الذي قد يعقد مثل هذا الإجراء.