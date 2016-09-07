﻿صندوق النقد: القيود الإسرائيلية والانقسامات الداخلية تكبح نمو الاقتصاد الفلسطيني

القدس – أ ف ب: افاد تقرير لصندوق النقد الدولي نشر أمس الاربعاء ان القيود الاسرائيلية والانقسامات الداخلية تكبح نمو الاقتصاد الفلسطيني. وبحسب تقديرات صندوق النقد فإن الخسارة الناجمة عن ذلك تتراوح بين 37 في المئة و130 في المئة في مستوى الناتج الاجمالي للفرد.

وجاء في تقرير آخر صادر عن إحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة أن إسرائيل حرمت السلطة الفلسطينية من 35 في المئة من ناتجها المحلي في 2015، بخسائر بلغت 4.4 مليار دولار، بسبب سيطرتها على المناطق المسماة (ج).

وأوضح تقرير صندوق النقد الدولي انه «لولا عدم الوضوح السياسي وقيود السنوات العشرين الاخيرة لكان الناتج الإجمالي للفرد أعلى بنسب 37 او 83 او 130 في المئة، وذلك وفق تقديرات اعدت وفق سيناريوهات مختلفة.

فالاراضي الفلسطينية محتلة من الجيش الاسرائيلي الذي يراقب كافة منافذها. كما يعاني قطاع غزة، الذي تحكمه حركة حماس، من حصار اسرائيلي منذ عشر سنوات.

وبالإجمال يرتهن الاقتصاد الفلسطيني بشدة لاسرائيل والمساعدات الدولية.

ورسم صندوق النقد الدولي صورة قاتمة لهذا الاقتصاد، ويقول «يستمر الاقتصاد الفلسطيني في مواجهة رياح معاكسة قوية، ومخاطر امنية وسط تلاشي آمال السلام (مع اسرائيل)، وتؤثر هذه العوامل بشدة على آفاق النمو».

واشار التقرير إلى «القيود الاسرائيلية واستمرار الاستيطان»، لكنه اشار ايضا إلى ان سيطرة حماس على قطاع غزة تعرقل اعادة إعمار القطاع، علاوة على الصراع بين الفلسطينيين انفسهم.

وإزاء واقع انه «من غير المرجح حدوث اختراق في عملية السلام»، توقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 3.3 في المئة في 2016 (2,7 في المئة في الضفة الغربية المحتلة و5.5 في المئة في قطاع غزة)، ونموا بمعدل 3.5 في المئة في آجال متوسطة، ملاحظا ان هذه النسب «ضعيفة إلى حد لا يمكن معه ان تحدث تغييرا جوهريا في مستوى البطالة وتحسين ظروف العيش».

واضاف التقرير انه في نهاية حزيران/يونيو بلغت نسبة البطالة بين الفئات العاملة 26.9 في المئة اي بزيادة بنسبة 2 في المئة مقارنة بالعام السابق. وفي غزة تبلغ نسبة البطالة 40 في المئة وتمس نحو ثلثي الشبان.

وأعرب صندوق النقد الدولي عن قلقه إزاء «الحلقة المفرغة»، حيث يؤدي ضعف النمو الاقتصادي إلى زيادة التوتر الاجتماعي والأمني، في حين يمكن ان تؤدي «مخاطر كبيرة» إلى مراجعة توقعات النمو.

وبين هذه المخاطر يشير صندق النقد إلى تصاعد العنف واستمرار ضعف المساعدات الدولية وانحراف النفقات العامة عن اهدافها والتشكيك بالمعاملات المصرفية اليومية بين الفلسطينيين والاسرائيليين.

واعتبر الصندوق انه من المرجح ان تتراجع اكثر المساعدات الدولية للفلسطينيين في وقت تراجع فيه دعم المانحين حاليا بنسبة 25 في المئة خلال عام، بعد ان تراجع الثلث في 2015.

وختم التقرير ان اولويات السلطات الفلسطينية يجب ان تتجه إلى تخفيف الضغوط الناجمة عن عجز التمويل الذي يتوقع ان يكون حجمه 500 مليون دولار على الاقل، وضغط النفقات ومواصلة الاصلاحات المالية الهيكلية.

من جهة ثانية أظهرت معطيات تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» أن إسرائيل حرمت السلطة الفلسطينية من 35 في المئة من ناتجها المحلي في 2015، بخسائر بلغت 4.4 ملياردولار، بسبب سيطرتها على المناطق المسماة (ج).

وجاء في تقرير صدر في وقت متأخر من مساء الثلاثاء أن الاقتصاد الفلسطيني كان سيكون أقوى بمرتين لولا وجود الاحتلال الإسرائيلي.

والمناطق المسماة (ج) هي مناطق ومساحات في الضفة الغربية تخضع للسيطرة الإسرائيلية، وتمنع الفلسطينيين من استغلال ثرواتها الطبيعية، وتشكل مساحتها 61 في المئة من الضفة الغربية، وفق أرقام رسمية صادرة عن الحكومة الفلسطينية.

ويرى التقرير أن عدم تمكن الفلسطينيين من استغلال المناطق المصنفة (ج) دفعت لتراجع حصة الزراعة والصناعة معاً من الناتج المحلي، إلى 18 في المئة من 37 في المئة في 1975.

وتحرم إسرائيل بحسب التقرير سكان قطاع غزة من نصف الأراضي الصالحة للزراعة، و85 في المئة من الموارد السمكية.

وشير اًلتقرير إلى أن خسائر القطاع من ثلاثة حروب تعرض لها منذ 2008 تفوق 3 أضعاف الناتج المحلي لغزة.

وفي أعقاب الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، نما الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 3.5 في المئة في 2015، وهي نسبة يرى فيها معدو التقرير غير كافية لرفع متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

وإلى جانب الحرب الأخيرة، عزا التقرير تراجع النمو إلى انخفاض المساعدات الخارجية للسلطة الفلسطينية، والاحتجاز المتكرر بين فترة وأخرى من جانب إسرائيل لإيرادات الضرائب الفلسطينية (المقاصة).

وإيرادات المقاصة هي الجمارك والرسوم التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين على البضائع الواردة إلى فلسطين، وتستخدم الحكومة الفلسطينية هذه الأموال بشكل رئيسي لتوفير فاتورة رواتب الموظفين العموميين.

وفي الشهر الماضي أعلن وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، أن التوقعات تشير إلى حصول الحكومة على منح مالية بقيمة 450 مليون دولار أمريكي للعام الجاري، مقارنة مع متوسط يبلغ 1.2 مليار دولار في السنوات الخمس الأخيرة.

أما رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، فقد قال الشهر الماضي لوسائل إعلام محلية أن السلطة الفلسطينية تتعرض لحصار مالي خارجي، بدأ منذ توجه الرئيس محمود عباس إلى الأمم المتحدة في 2012 للحصول على عضوية فلسطين بصفة مراقب.

وحتى نهاية يوليو/تموز الماضي، لم تتلق الحكومة الفلسطينية سوى 47 في المئة من المنح المالية المتوقعة في موازنتها للسنة المالية الحالية.

ويشير التقرير إلى أن إسرائيل «تزرع أزمات دائمة من البطالة والفقر، وانعدام الأمن الغذائي التي بلغت 66 في المئة، فيما يحتاج 73 في المئة من السكان في غزة إلى المساعدة الإنسانية».

وحتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري بلغت نسبة البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة، نحو 26.9 في المئة بعدد عاطلين عن العمل بلغ 358 ألف فرد، منهم نحو 203 آلاف في غزة وحدها.