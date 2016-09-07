﻿بيل: لقب الدوري الاسباني على رأس أهدافنا هذا الموسم

مدريد – رويترز: قال غاريث بيل لاعب ريال مدريد إن فريقه عازم على انتزاع لقب الدوري الاسباني من برشلونة هذا الموسم بعدما غاب عن خزائنه في آخر أربع سنوات. وفاز بيل بدوري أبطال أوروبا مرتين وكأس الملك مرة واحدة مع الريال منذ انضم لصفوفه في 2013 ولكن لقب الدوري يعانده. وأخفق الريال في الفوز بالدوري في آخر أيام الموسم الماضي ليهدي اللقب إلى برشلونة بفارق نقطة واحدة ولم يفز باللقب منذ 2012 عندما حصد الفريق بقيادة جوزيه مورينيو 100 نقطة وهو رقم قياسي. وقال بيل: «من المهم أن نفوز بالدوري هذا العام فقد مضى وقت طويل منذ توجنا به آخر مرة». وأضاف: «هكذا نفكر هذا العام رغم أننا نريد الفوز بكل الألقاب بينها الدوري». والريال هو أكثر الفرق فوزا بالدوري الاسباني برصيد 32 لقبا ولكن منافسه اللدود برشلونة فاز باللقب ست مرات في آخر ثمانية مواسم بينما فاز أتلتيكو مدريد باللقب في 2014. وأردف بيل: «في مدريد نحلم بالفوز بكل شيء وعندما نخوض أي منافسة فإننا نريد الفوز بها، سواء الكأس أو الدوري أو دوري الأبطال… نريد الفوز بكل تلك البطولات».

توتنهام يجدد عقد إريكسن حتى 2020

لندن – د ب أ: أعلن نادي توتنهام الإنكليزي عن تجديد عقد لاعب وسطه الدنماركي كريستيان اريكسن حتى عام 2020. وسجل إريكسن (24 عاما) 30 هدفا خلال 134 مباراة منذ انضمامه لتوتنهام من أياكس الهولندي في 2013. وقال إريكسن: «أرى النادي يتخذ خطوات للأمام… أريد أن أكون جزءا من ذلك، وعلى الأرجح النادي يريدني أن أكون جزءا من هذا المشروع أيضا». وسجل إريكسن ثمانية أهداف في الموسم الماضي ليساهم في احتلال توتنهام المركز الثالث في الدوري الإنكليزي.

الملاكم كليتشكو يعلن موعد مواجهة فيوري على لقب الوزن الثقيل

برلين – د ب أ: أعلن الملاكم الأوكراني فلاديمير كليتشكو من خلال إدارة أعماله أن المواجهة المقررة أمام تايسون فيوري على لقب الوزن الثقيل ستقام في 29 تشرين الأول/ أكتوبر بمدينة مانشستر. وكان مقررا أن يقام النزال في تموز/ يوليو الماضي لكنه تأجل بسبب إصابة فيوري في الكاحل. وقال بيرند بوينت مدير أعمال كليتشكو: «نحن سعداء للغاية بإمكانية إقامة النزال في تاريخ جديد، بعد انسحاب فيوري من قبل… مانشستر أرينا واحدة من أفضل الحلبات في العالم».

الاتحاد الإنكليزي يدعم فان براغ لرئاسة اليويفا

برلين – د ب أ: أعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم دعمه الهولندي مايكل فان براغ لرئاسة الاتحاد الأوروبي (يويفا) بعد إعلان الأسباني أنخيل ماريا فيار انسحابه من السباق الرئاسي. وباتت المنافسة على رئاسة اليويفا محصورة بين فان براغ والسلوفيني ألكسندر سيفرين، وستجرى الانتخابات خلال الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية (كونغرس اليويفا) المقرر يوم الأربعاء المقبل في العاصمة اليونانية أثينا. وذكر الاتحاد الإنكليزي: «علمنا بانسحاب أنخيل ماريا فيار لونا الليلة، ومع كامل الاحترام لترشح ألكسندر سيفرين، اتفقنا على دعم مايكل فان براغ».

يوفنتوس يدرس حكم محكمة إيطالية رفض تعويضه ماليا

روما – الأناضول: يدرس يوفنتوس الإيطالي، قرار محكمة، بشأن رفض حصوله على تعويضات بسبب الأضرار التي لحقت به جراء قضية «التلاعب بالنتائج» أو ما اشتهر بـ»كالتشيوبولي» عام 2006، والتي هبط على إثرها للدرجة الثانية مع سحب لقبين من رصيده. وقال محامي النادي: «يوفنتوس يدرس كل صغيرة وكبيرة في حكم المحكمة، إضافة إلى دراسة الأسباب التي دفعت المحكمة لاتخاذ مثل هذا القرار». وأضاف: «بعد دراسة الحكم من جميع جوانبه، سنقرر خطوتنا المقبلة بكيفية الحفاظ على حقوق النادي». ولجأ يوفنتوس للقضاء بعدما أثبتت النيابة العامة بشكل رسمي، وجود اتصالات هاتفية بين بعض الحكام ومسؤولي إنتر ميلان، الذي حصل على أحد اللقبين المسحوبين، وتم إخفاء الاتصالات من سجل القضية، ولكن بعد مرور 5 أعوام على القضية التي سقطت بالتقادم، دفع يوفنتوس لمقاضاة الاتحاد الإيطالي والمطالبة بالتعويض. وقررت المحكمة العام الماضي إغلاق قضية «كالتشيوبولي» بعد تسع سنوات من التحقيقات، وتبرئة المدير الرياضي السابق ليوفنتوس لوتشيانو مودجي من تهم التحايل الرياضي، وإسقاط تهم التآمر الجنائي الموجهة إليه بقانون التقادم، وعدم معاقبته بشكل جزئي، إلا أنه من الناحية الرياضية سيبقى كما هو بدون قدرة على المشاركة في أية أعمال مدى الحياة.

فلسطين تتعادل مع طاجكستان وديا

الخليل (فلسطين) – د ب أ: خيم التعادل 1/1 على المباراة الودية بين منتخب فلسطين وطاجكستان في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة. وتقدم منتخب طاجكستان بهدف رفيذكون عمربوييف في الدقيقة 39 قبل أن يتعادل كارلوس سالوم للمنتخب الفلسطيني من ركلة جزاء في الدقيقة 48.