﻿إصابة تسونغا تسهل مهمة ديوكوفيتش في التأهل إلى المربع الذهبي

نيويورك – د ب أ: تأهل النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم من دون عناء إلى الدور قبل النهائي ب (فلاشينغ ميدوز) بعدما انسحب الفرنسي جو ولفريد تسونغا من مباراة دور الثمانية أمامه بعد مجموعتين فقط.

واضطر تسونغا للانسحاب بسبب إصابة في الركبة اليسرى بعد أن كان ديوكوفيتش متقدما 6/3 و6/2، لتكون ثالث حالة انسحاب خلال آخر خمس مباريات لديوكوفيتش. ورفع ديوكوفيتش عدد انتصاراته أمام لاعبي فرنسا إلى 53 مقابل هزيمة واحدة، وسيلتقي في المربع الذهبي الفرنسي جايل مونفيس الذي واصل تألقه وتغلب على مواطنه لوكاس بويل 6/4 و6/3 و6/3. ويقدم مونفيس (30 عاما)، الذي صعد إلى الدور قبل النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) قبل ثمانية أعوام، مستويات عالية تتسم بانضباطية تحت قيادة مدربه السويدي ميكايل تيلستروم. وبدأ تسونغا المعاناة من ألام الإصابة مبكرا في المباراة وقام بلف ركبته برباط طبي مع نهاية المجموعة الثانية وحاول مواصلة اللعب لكنه لم يستطع تحمل الألم. وقال ديوكوفيتش: «أتمنى حقا تعافيه بشكل سريع. من الصعب حقا الانسحاب من الملعب خاصة بعد بداية اللعب… جو (ولفريد تسونغا) محارب ويعشق المنافسة على مستويات عالية، ما كان يتمنى شيئا كهذا». ورغم هيمنة ديوكوفيتش على المباراة، أشار إلى أنها لم تكن سهلة، وأضاف: «حافظت على تركيزي وتمسكت بكل نقطة وحافظت على الإيقاع قدر الإمكان». ولم يسبق لديوكوفيتش الهزيمة أمام مونفيس، وإنما تغلب عليه 12 مرة كان آخرها في كندا خلال آب/ أغسطس الماضي.

وفي منافسات السيدات، واصلت النجمة الألمانية أنجليك كيربر الضغط على الأمريكية سيرينا وليامز في صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، حيث صعدت كيربر إلى المربع الذهبي بفلاشينغ ميدوز إثر فوزها على الإيطالية روبرتا فينشي 7/5 و6/صفر. وتلتقي كيربر في الدور قبل النهائي، كارولين فوزنياكي التي تأهلت بالفوز على اللاتفية أنستازيا سيفاستوفا 6/صفر و6/2. وعانت سيفاستوفا أيضا من ألام الإصابة في الكاحل الأيمن وقامت بلفه برباط طبي وواصلت اللعب لكنها خسرت في النهاية بعد منافسة استمرت 65 دقيقة. وفي حالة عدم وصول وليامز إلى نهائي البطولة، ستضمن كيربر انتزاع صدارة التصنيف العالمي في نسخته المقبلة. وفي حالة وصول اللاعبتين إلى النهائي، ستكون وليامز بحاجة إلى التتويج باللقب للحفاظ على صدارة التصنيف.